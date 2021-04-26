YKS ertelendi mi? YKS ertelenecek mi, iptal mi?

YKS 2021 yılında ne zaman yapılacak merak konusu. Öte yandan artan vaka sayısı ile sınavların akıbeti de merak uyandırdı. ÖSYM tarafından düzenlenen YKS hakkında son bilgiler ise yazımızın devamında...

YKS ERTELENDİ Mİ?

Koronavirüs vaka sayısının artışı sonrası getirilen kısmi kapanma nedeniyle sınavların akıbeti de sorgulanmaya başladı. Ancak konu hakkında açıklama bulunmuyor. Konu, Bilim Kurulu'ndan gelecek öneriler doğrultusunda Kabine Toplantısı'ndan çıkacak karar doğrultusunda netleşmiş olacak. Değerlendirmelerin ardından Milli Eğitim Bakanlığı e ÖSYM sınavlar hakkında detayları paylaşması bekleniyor.

YKS ERTELENECEK Mİ, İPTAL Mİ? YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS, 26-27 Haziran tarihlerinde yapılacak. Adaylar 26 Haziran'da Temel Yeterlilik Testi (TYT),27 Haziran'da ise Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testine (YDT) girecekler. Bu sınavlardan alınacak puanlar ile adaylar üniversite tercihinde bulunabilecek.

