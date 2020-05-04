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YKS ertelendi mi? YKS ne zaman? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı mı?

EĞİTİM HABERLERİ  | 04.05.2020 17:33 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı gerçekleştirdi ve toplantıda ülkenin gündemindeki pek çok konu görüşüldü. Bu konular içinde özellikle üniversite adaylarının merak ettiği YKS ertelenecek mi konusu vardı. Peki YKS ertelendi mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın YKS ile ilgili açıklamaları ne oldu? İşte YKS ne zaman sorusunun cevabı...

YKS ertelendi mi? YKS ne zaman? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı mı?

Vatandaşların gündemindeki özellikle koronavirüs ile ilgili pek çok soru Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın topladığı bakanlar kurulunda görüşüldü. Bu konular arasında YKS’nin yapılacağı tarih de bulunuyordu. Bu yüzden üniversite adayları özellikle toplantı sonucunda YKS ertelendi mi merak ediyorlardı. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın YKS ile ilgili açıklamaları...

YKS ERTELENDİ Mİ? YKS NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada YKS'nin 27-28 Haziran tarihlerinde yapılacağını duyurdu.

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