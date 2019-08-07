YKS eşit ağırlık şampiyonu tek tercihle Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesine yerleşti

Antalya’da yaşayan 18 yaşındaki Alptuğ Karakoyunlu, YKS’de sözel puan türünde 500, kendi alanı olan eşit ağırlıkta ise 491,86 puan aldı. Sözel puan türünde Türkiye birinciliğini elde eden Karakoyunlu, bir çok özel üniversiteden teklif gelmesine rağmen yaptığı tek tercih olan Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesine yerleşti. Karakoyunlu, amacının Cumhuriyet Savcısı olmak olduğunu belirtti.

'DERSİ DERSTE DİNLEDİM'

Karakoyunlu, başarısının temelinde derslerini eksik bırakmaması ve dersi derste dinlemek olduğunu kaydetti. Sürekli ders çalışmadığını ve sosyal hayatına devam ettiğini aktaran Karakoyunlu, “Son senemde okulumun futbol takımındaydım. Etkinliklerle stres attım. Çalıştım ve karşılığını aldım. Eşit ağırlık öğrencisiyim ama sorularım bitince sözele bakmak istedim. Yaptım ve hepsi doğru geldi. Sözelde Türkiye birincisi, eşit ağırlıkta dördüncü oldum” diye konuştu. Eğitim hayatı boyunca hep devlet okullarında öğrenim gördüğünün altını çizen Korakoyunlu, üniversite hayatında da bu yolda ilerlemek istediği için devlet üniversitelerine tercihinde ağırlık verdiğini belirtti.