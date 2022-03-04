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YKS geç başvuru tarihi ne zaman 2022? Başvurular ne zaman bitiyor? YKS TYT AYT sınav tarihi ne zaman?

04.03.2022 14:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS geç başvuru tarihi sınava katılacak adaylar tarafından merak konusu oldu. ÖSYM AİS üzerinden alınan YKS başvuruları, bu sene üniversiteye girmek isteyen adaylar için aktif hale geldi. Peki YKS geç başvuru tarihi ne zaman 2022? Başvurular ne zaman bitiyor? YKS TYT AYT sınav tarihi ne zaman? İşte detaylar...

YKS geç başvuru tarihi ne zaman 2022? Başvurular ne zaman bitiyor? YKS TYT AYT sınav tarihi ne zaman?

YKS sınavı için başvuru süreci geçtiğimiz hafta yapılan açıklama ve yayımlanan kılavuzla başlamıştı. TYT, AYT ve YDT olarak üç ayrı oturumda gerçekleşen YKS sınavı yeni baraj puanı uygulaması ve sınav süresinin düzenlemesiyle gündeme gelmişti. Bu kapsamda YKS geç başvuru tarihi ne zaman 2022? Başvurular ne zaman bitiyor? YKS TYT AYT sınav tarihi ne zaman? sorularının yanıtı merak konusu oldu. Sınav ile ilgili ayrıntıları sizler için derledik.

YKS GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN 2022?

YKS hakkında ÖSYM tarafından yapılmış olan açıklama doğrultusunda Yükseköğretim Kurumlar Sınavı'na başvurular 11 Şubat-7 Mart 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adaylar başvuru tarihleri içerisinde sınav ücretini de ilgili bankalar aracılığı ile yatırmış olacak.

YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

Yükseköğretim Kurumlar Sınavı'na başvurular 11 Şubat-7 Mart arasında alınacak. Sınava girmek isteyen adaylarbu tarihler arasında sınav ücretini de ilgili bankalar aracılığı ile yatıracak.

YKS, TYT, AYT SINAVLARI NE ZAMAN?

Yükseköğretim Kurumlar Sınavı'na başvurular 11 Şubat-7 Mart 2022 tarihleri arasında yapılırken, geç başvurular ise 16-17 Mart tarihlerinde yapılabilecek.

3 oturumlu gerçekleşecek olan YKS, 18-19 Haziran 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Sınavın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 18 Haziran Cumartesi, ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ise 19 Haziran Pazar günü yapılacak. Yabancı Dil Testi (YDT) de yine 19 Haziran Pazar öğleden sonra yapılacak. Sınav sonuçları ise 20 Temmuz'da açıklanacak.

YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, tarafından Twitter hesabından yeni kimlik kartları olanların e-Devlet şifreleri ile başvuru yapabilecekleri duyuruldu. Halis "Yeni kimlik kartı olan adaylar, e-Devlet şifreleri ile başvuru merkezlerine gitmeden tüm işlemlerini ÖSYM AİS Mobil uygulamamızdan ve http://ais.osym.gov.tr adresimizden yapabilecekler" ifadelerini kullandı.

YKS SINAVI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN!

2022 YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Yayımlanmış olan kılavuza göre her bir sınav için sınav ücreti 115 TL olarak açıklandı.

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