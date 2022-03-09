HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. YKS geç başvuru tarihi ne zaman? YKS geç başvuru ücreti ne kadar? 2022 YKS başvurusu nasıl yapılır?

YKS geç başvuru tarihi ne zaman? YKS geç başvuru ücreti ne kadar? 2022 YKS başvurusu nasıl yapılır?

09.03.2022 01:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS geç başvuru tarihi en çok araştırılan konulardan birisi. YKS başvurusunu kaçıran adaylar hiç üzülmesin. Çünkü YKS geç başvuru tarihinde de adaylar sınava başvuru yapabilecekler. Başvuru tarihlerinin ardından YKS geç başvuru gününde sistem aktif olacak. YKS başvuru ekranı 7 Mart tarihinde kapandı. Başvuru yapamamış adaylar şimdi ise YKS geç başvuru tarihinin açıklanmasını bekliyor. İşte haberin detayları!

YKS geç başvuru tarihi ne zaman? YKS geç başvuru ücreti ne kadar? 2022 YKS başvurusu nasıl yapılır?

YKS geç başvuru tarihi üniversiteye girecek adayların gündeminde yer alıyor. Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı 18 Haziran ve 19 Haziran tarihlerinde üç oturum şeklinde yapılacak. Sınava katılmak isteyen adayların başvuruları 11 Şubat ve 7 Mart tarihlerinde yapmalar istendi. Ancak başvurusunu yapmayan veya yapamayan adaylar geç başvuru tarihinde de bu işlemlerini tamamlayabilecekler. YKS geç başvurularına dair detayları haberimizde işledik...

YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILIYOR?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada; YKS'ye girecek adaylara başvurularını tamamlamaları için 11 Şubat'tan 7 Mart tarihine kadar bir aralık verilmişti. Bu tarihler içerisinde de sınav ücretini adaylar ilgili bankalara yatırmalılardı.

YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Yayımlanan kılavuza göre her bir sınav için sınav ücreti 115 TL olarak belirlenmiştir.

YKS GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?

Çeşitli nedenlerle henüz başvuru YKS başvurusu yapamayan adaylar, YKS geç başvuru tarihlerinde işlemlerini yapabilirler. Bu neden ile adaylar geç başvuru sürecini beklemek zorunda kalacak. YKS geç başvuru işlemleri 16-17 Mart 2022 tarihlerinde yapılacak. Normal başvuru sürecinde 115 lira olan YKS başvuru ücreti, geç başvuru tarihlerinde de aynı ücret geçerli değil. Geç Başvuru Günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak yani 345 lira olarak 16-17 Mart 2022 tarihlerinde ödenecektir.

Geç başvuru tarihlerinde yapılan başvurularda ücret geç başvuru günlerinde Türkiye saatiyle 23.59’a kadar ödenmek zorundadır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bir üniversitenin adı değiştiBir üniversitenin adı değişti
NATO ülkesinden kritik hamle! Savaş uçakları Ukrayna'ya gidiyorNATO ülkesinden kritik hamle! Savaş uçakları Ukrayna'ya gidiyor
Erdoğan, verdiği talimatı açıkladı! "Tekrar bu adi herifi içeri almışlar"Erdoğan, verdiği talimatı açıkladı! "Tekrar bu adi herifi içeri almışlar"
Anahtar Kelimeler:
YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Benzin ve motorine zam geldi

Benzin ve motorine zam geldi

Biden duyurdu! ABD'den Rusya'ya bir darbe daha

Biden duyurdu! ABD'den Rusya'ya bir darbe daha

Shell özür dileyerek duyurdu! Tüm benzin istasyonlarını...

Shell özür dileyerek duyurdu! Tüm benzin istasyonlarını...

Rusya duyurdu! "Saat 10.00 itibarıyla..."

Rusya duyurdu! "Saat 10.00 itibarıyla..."

Dünya ısı haritası yayınlandı! Türkiye’ye kutup soğuğu geliyor…

Dünya ısı haritası yayınlandı! Türkiye’ye kutup soğuğu geliyor…

Adana meclisinde sinirler gerildi! "Taleplerimiz yerine getirilmezse 15 gün içinde meclisi işgal ederiz"

Adana meclisinde sinirler gerildi! "Taleplerimiz yerine getirilmezse 15 gün içinde meclisi işgal ederiz"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.