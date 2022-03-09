YKS geç başvuru tarihi ne zaman? YKS geç başvuru ücreti ne kadar? 2022 YKS başvurusu nasıl yapılır?

YKS geç başvuru tarihi üniversiteye girecek adayların gündeminde yer alıyor. Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı 18 Haziran ve 19 Haziran tarihlerinde üç oturum şeklinde yapılacak. Sınava katılmak isteyen adayların başvuruları 11 Şubat ve 7 Mart tarihlerinde yapmalar istendi. Ancak başvurusunu yapmayan veya yapamayan adaylar geç başvuru tarihinde de bu işlemlerini tamamlayabilecekler. YKS geç başvurularına dair detayları haberimizde işledik...

YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILIYOR?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada; YKS'ye girecek adaylara başvurularını tamamlamaları için 11 Şubat'tan 7 Mart tarihine kadar bir aralık verilmişti. Bu tarihler içerisinde de sınav ücretini adaylar ilgili bankalara yatırmalılardı.

YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Yayımlanan kılavuza göre her bir sınav için sınav ücreti 115 TL olarak belirlenmiştir.

YKS GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?

Çeşitli nedenlerle henüz başvuru YKS başvurusu yapamayan adaylar, YKS geç başvuru tarihlerinde işlemlerini yapabilirler. Bu neden ile adaylar geç başvuru sürecini beklemek zorunda kalacak. YKS geç başvuru işlemleri 16-17 Mart 2022 tarihlerinde yapılacak. Normal başvuru sürecinde 115 lira olan YKS başvuru ücreti, geç başvuru tarihlerinde de aynı ücret geçerli değil. Geç Başvuru Günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak yani 345 lira olarak 16-17 Mart 2022 tarihlerinde ödenecektir.

Geç başvuru tarihlerinde yapılan başvurularda ücret geç başvuru günlerinde Türkiye saatiyle 23.59’a kadar ödenmek zorundadır.

