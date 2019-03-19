\u00d6SYM'nin Twitter hesab\u0131ndan 2019-YKS ge\u00e7 ba\u015fvurular\u0131na ili\u015fkin duyuru yap\u0131ld\u0131.\nBuna g\u00f6re, adaylar, 2019-YKS i\u00e7in ge\u00e7 ba\u015fvurular\u0131n\u0131, internet arac\u0131l\u0131\u011f\u0131yla bug\u00fcn saat 23.59'a kadar yapabilecek.\n(AA)Otomobilde bir garip yolculuk! G\u00f6ren \u015fa\u015fk\u0131na d\u00f6nd\u00fcBursa turizmin g\u00f6z bebe\u011fi olacakMevl\u00fct Uysal: \u201cBizi \u00c7anakkale\u2019de yok etmek isteyenler m\u00fccadelelerine hala devam ediyor\u201d
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