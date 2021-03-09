YKS geç başvuruları ne zaman? i̇şte üniversite sınavı için geç başvuru ücretleri

TYT, AYT ve YDT bölümlerini içine alan ve 3 ayrı oturumda yapılan YKS sınavı için başvurular, 4 Şubat 2021-2 Mart 2021 tarihleri arasında alınmıştı. ÖSYM, bu tarihleri kaçırarak başvuru yapamayan adaylar için geç başvuru tarihi imkânı sunuyor. YKS geç başvuru ücretleri ise normal başvuru tarihleri içerisindeki ücretlerden daha fazla alınıyor.

YKS GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan duyuruda, 4 Şubat-2 Mart tarihleri arasında alınan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvurularına belirtilen tarihte başvuru yapamayan adaylar, 17-18 Mart tarihlerinde geç başvuru yapabilecek.

YKS SINAVI NE ZAMAN?

Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Sınavı (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olarak üç oturum olarak yapılacak YKS sınavının ilki TYT, 26 Haziran 2021’de saat 10:15’te gerçekleştirilecek.

27 Haziran 2021'de saat 10:15'te yapılacak AYT sınavının ardından aynı gün saat 15:45'te ise YDT oturumu tamamlanacak.

YKS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

26-27 Haziran tarihlerinde yapılacak YKS sınav sonuçları ise 4 Ağustos 2021'de açıklanacak.