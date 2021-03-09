YKS geç başvuruları ne zaman? i̇şte üniversite sınavı için geç başvuru ücretleri

TYT, AYT ve YDT bölümlerini içine alan ve 3 ayrı oturumda yapılan YKS sınavı için başvurular, 4 Şubat 2021-2 Mart 2021 tarihleri arasında alınmıştı. ÖSYM, bu tarihleri kaçırarak başvuru yapamayan adaylar için geç başvuru tarihi imkânı sunuyor. YKS geç başvuru ücretleri ise normal başvuru tarihleri içerisindeki ücretlerden daha fazla alınıyor.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan duyuruda, 4 Şubat-2 Mart tarihleri arasında alınan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvurularına belirtilen tarihte başvuru yapamayan adaylar, 17-18 Mart tarihlerinde geç başvuru yapabilecek.
Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Sınavı (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olarak üç oturum olarak yapılacak YKS sınavının ilki TYT, 26 Haziran 2021’de saat 10:15’te gerçekleştirilecek.
27 Haziran 2021'de saat 10:15'te yapılacak AYT sınavının ardından aynı gün saat 15:45'te ise YDT oturumu tamamlanacak.
26-27 Haziran tarihlerinde yapılacak YKS sınav sonuçları ise 4 Ağustos 2021'de açıklanacak.
YKS sınav ücretleri TYT, AYT ve YDT sınavlarının her biri için 90,00 Türk lirası olarak belirlenmişti.
Fakat geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, yüzde 50 artırımlı olarak uygulanıyor. Yani YKS geç başvuru ücretleri 135 TL olarak alınacak.
Adaylar başvuruları elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla ya da bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet sayfası üzerinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından gerçekleştiriyor.
4 Şubat-2 Mart 2021 tarihlerinde YKS’ye başvuruda bulunan fakat, TYT, AYT ya da YDT’ye girmek istemediğinden dolayı ilgili oturumlara ait seçenekleri seçmeyenler, geç başvuru günlerinde bu oturumlara girmek için başvuruda bulunabilecektir ve geç başvuru sınav ücretini ödeyerek başvurularını tamamlayabilecektir.
4 Şubat-2 Mart 2021 tarihlerinde YKS’nin herhangi bir oturumuna başvuruda bulunarak sınav ücretini yatıranlar, sistemde kayıtlı oturum bilgilerini geç başvuru günlerinde değiştiremeyecekler.
4 Şubat-2 Mart 2021 tarihlerinde 2020-TYT puanım 200 ve üzeridir, 2021-YKS’nin hiçbir oturumuna katılmadan 2020-TYT puanımı kullanmak istiyorum” seçeneğini tıklayarak başvuru ücretini yatıranlar, geç başvuru günlerinde bu bilgisini değiştirerek YKS oturumları için başvuruda bulunabileceklerdi. Bu adaylar, yatırmış oldukları başvuru ücretiyle seçtikleri YKS oturumunun geç başvuru günü sınav ücreti arasındaki farkı sınav ücreti olarak süresi içinde yatırabilecekler.
HES KODUNA DİKKAT
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, adayların başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla ya da bireysel bir şekilde ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından da yapabileceklerini anımsattı.
YKS başvurularında diğer sınav başvurularında olduğu gibi HES kodu bilgisi istendiğini vurgulayan Aygün, "Adaylarımızın hangi başvuru platformunu tercih ederlerse etsinler HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor." uyarısında bulundu.
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