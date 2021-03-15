YKS geç başvurusu ne zaman? 2021 YKS geç başvuru tarihleri belli oldu mu?

Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak ödenecek.

Adaylar başvuruları elektronik ortamda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabiliyorlar.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2021 için geç başvuru günü 17-18 Mart 2021 olarak açıklandı.

YKS SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

YKS sınav ücretleri AYT, TYT ve YDT sınavlarının her biri için 90,00 Türk lirası olarak belirlenmişti.

YKS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

YKS başvuruları 4 Şubat - 2 Mart arasında yapıldı. Sınav başvurularını kaçıranlar geç başvuru gününde YKS başvurusu yapabilecek.

GEÇ BAŞVURU GÜNÜNE DAİR BİLGİLER…

4 Şubat-2 Mart 2021 tarihlerinde YKS’ye başvuran ancak, TYT ve/veya AYT ve/veya YDT’ye girmek istemediği için ilgili oturumlara ait seçenekleri işaretlemeyen adaylar, geç başvuru günlerinde (17-18 Mart 2021 tarihi) bu oturumlara girmek için başvuru yapabilecekler ve geç başvuru sınav ücretini yatırarak başvurularını yapabilecektir.

4 Şubat-2 Mart 2021 tarihlerinde YKS’nin herhangi bir oturumuna başvuru yaparak sınav ücretini yatıranlar, sistemde kayıtlı oturum bilgilerini geç başvuru günlerinde değiştiremeyecekler.

4 Şubat-2 Mart 2021 tarihlerinde 2020-TYT puanım 200 ve üzeridir, 2021-YKS’nin hiçbir oturumuna girmeden 2020-TYT puanımı kullanmak istiyorum” seçeneğini tıklayarak, başvuru ücretini yatıranlar, geç başvuru tarihlerinde bu bilgisini değiştirerek YKS oturumları için başvuruda bulunabilecektir. Bu adaylar, yatırdıkları başvuru ücreti ile seçtikleri YKS oturumunun geç başvuru günü sınav ücreti arasındaki farkı sınav ücreti olarak süresi içinde yatırabilecekler.