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YKS geç başvurusu ne zaman? 2021 YKS geç başvuru tarihleri belli oldu mu?

15.03.2021 10:40 | Son Güncelleme:
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YKS geç başvurusu ne zaman? 2021 YKS geç başvuru tarihleri belli oldu mu?

2021 yılı YKS sınavı için başvurular 4 Şubat'ta başlamış, 2 Mart'ta sona ermişti. ÖSYM, YKS başvurularını kaçıran adaylar için geç başvuru günü imkânı tanıyor. YKS geç başvuru tarihleri açıklandı. Adaylar, internet üzerinden yaptıkları başvuruların ardından YKS geç başvuru ücretlerini anlaşmalı bankalara yatıracak.

Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrencinin girdiği YKS sınavının geç başvuruları için büyük gün geldi çattı. Normal başvuru tarihlerinde başvurusunu kaçıramayan öğrenciler, geç başvuru tarihlerinde normal ücretin yüzde 50’sinden fazlasını ödeyerek 2021 yılı YKS sınav başvurularını tamamlayabilecek. YKS geç başvuru ücretlerini anlaşmalı bankalara yatıran adaylar, geç başvuru işlemini tamamlayabilecek.

YKS GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2021 için geç başvuru günü 17-18 Mart 2021 olarak açıklandı.

Adaylar başvuruları elektronik ortamda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabiliyorlar.

YKS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak ödenecek.

2021 YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

2021-YKS, 26-27 Haziran 2021 tarihleri arasında. 26 Haziran 2021’de Temel Yeterlilik Testi (TYT), 27 Haziran 2021 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) yapılacak.

YKS geç başvurusu ne zaman? 2021 YKS geç başvuru tarihleri belli oldu mu

YKS SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

YKS sınav ücretleri AYT, TYT ve YDT sınavlarının her biri için 90,00 Türk lirası olarak belirlenmişti.

YKS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

YKS başvuruları 4 Şubat - 2 Mart arasında yapıldı. Sınav başvurularını kaçıranlar geç başvuru gününde YKS başvurusu yapabilecek.

GEÇ BAŞVURU GÜNÜNE DAİR BİLGİLER…

4 Şubat-2 Mart 2021 tarihlerinde YKS’ye başvuran ancak, TYT ve/veya AYT ve/veya YDT’ye girmek istemediği için ilgili oturumlara ait seçenekleri işaretlemeyen adaylar, geç başvuru günlerinde (17-18 Mart 2021 tarihi) bu oturumlara girmek için başvuru yapabilecekler ve geç başvuru sınav ücretini yatırarak başvurularını yapabilecektir.

4 Şubat-2 Mart 2021 tarihlerinde YKS’nin herhangi bir oturumuna başvuru yaparak sınav ücretini yatıranlar, sistemde kayıtlı oturum bilgilerini geç başvuru günlerinde değiştiremeyecekler.

4 Şubat-2 Mart 2021 tarihlerinde 2020-TYT puanım 200 ve üzeridir, 2021-YKS’nin hiçbir oturumuna girmeden 2020-TYT puanımı kullanmak istiyorum” seçeneğini tıklayarak, başvuru ücretini yatıranlar, geç başvuru tarihlerinde bu bilgisini değiştirerek YKS oturumları için başvuruda bulunabilecektir. Bu adaylar, yatırdıkları başvuru ücreti ile seçtikleri YKS oturumunun geç başvuru günü sınav ücreti arasındaki farkı sınav ücreti olarak süresi içinde yatırabilecekler.

HES KODUNA DİKKAT

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, adayların başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından da yapabileceklerini hatırlattı.

YKS başvurularında diğer sınav başvurularında olduğu gibi HES kodu bilgisi istendiğini hatırlatan Aygün, "Adaylarımızın hangi başvuru platformunu tercih ederlerse etsinler HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor." uyarısında bulundu.

ÖSYM Başkanı Aygün, "Sınava ilişkin ayrıntılı bilgileri 2021-YKS kılavuzunda vereceğiz. Adaylarımızın ÖSYM'nin sitesinden erişebilecekleri kılavuzu dikkatle incelemeleri gerektiğini hatırlatmak isteriz." dedi.


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ÖSYM YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı
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