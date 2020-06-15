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YKS giriş yerleri açıklandı mı? ÖSYM, sınav giriş belgelerini yayımladı (YKS sınav giriş belgesi nasıl alınır?)

EĞİTİM HABERLERİ  | 15.06.2020 14:34 | Son Güncelleme

YKS adaylarının giriş yerleri belli oldu! Son dakika haberine göre ÖSYM, YKS adaylarının sınav giriş belgelerini yayımladı. Peki YKS sınav giriş belgesi nereden, nasıl alınır? İşte tüm detaylar...

YKS giriş yerleri açıklandı mı? ÖSYM, sınav giriş belgelerini yayımladı (YKS sınav giriş belgesi nasıl alınır?)

YKS ile ilgili son dakika haberi geldi. Bu yıl 27 Haziran Cumartesi ve 28 Haziran Pazar günü yapılacak YKS ile ilgili ÖSYM'den yeni açıklama geldi. YKS sınav giriş belgelerinin erişime açıldığını duyuran, YKS adaylarının sınava giriş belgeleri http://ais.osym.gov.tr internet adresinden alabileğini belirtti.

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar YKS sınav tarihine kadar Sınava Giriş Belgesini T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecek.

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYIN

YKS giriş yerleri açıklandı mı ÖSYM, sınav giriş belgelerini yayımladı (<a href=YKS sınav giriş belgesi nasıl alınır)" />

YKS 2020 SINAV TARİHLERİ?

YKS 2020 yılında 27 Haziran ve 28 Haziran tarihlerinde yapılacak.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2020-YKS 1. Oturum (TYT): 27 Haziran 10:15
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2020-YKS 2. Oturum (AYT): 28 Haziran 10:15
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2020-YKS 3. Oturum (YDT): 28 Haziran 15:45
Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00’dan sonra; öğleden sonra oturumunda ise saat 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

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