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YKS günü toplu taşıma ücretsiz mi? 18-19 Haziran 2022 YKS sınavında metro, metrobüs, Marmaray, vapur ücretsiz mi hizmet verecek?

17.06.2022 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS günü toplu taşıma ücretsiz mi? Üniversite sınavı 18 - 19 Haziran'da TYT, AYT, YDT olmak üzere 3 oturumda gerçekleştirilecek. Otobüs, metro, metrobüs, Marmaray, vapur gibi toplu ulaşım araçlarının sınav günü ücretsiz olup olmadığı merak konusu oldu. Peki 18-19 Haziran 2022 YKS sınavında metro, metrobüs, Marmaray, vapur ücretsiz mi hizmet verecek? YKS günü toplu taşımalara ilişkin detaylar haberimizde...

YKS günü toplu taşıma ücretsiz mi? 18-19 Haziran 2022 YKS sınavında metro, metrobüs, Marmaray, vapur ücretsiz mi hizmet verecek?

YKS günü toplu taşıma ücretsiz mi? YKS için geri sayım devam ediyor. 18-19 Haziran’da yapılacak olan sınavlar öncesi öğrenciler, veli ve öğretmenler; otobüs, metro, metrobüs, Marmaray, vapur gibi toplu ulaşım araçlarının ücretsiz olup olmadığını öğrenmek için internette araştırma yapmayı sürdürüyor. Peki 18-19 Haziran 2022 YKS sınavında metro, metrobüs, Marmaray, vapur ücretsiz mi hizmet verecek? Ayrıntılar haberimizde...

YKS GÜNÜ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

YKS günü toplu taşıma ücretsiz olacak. İstanbul'da YKS'ye girecek öğrencilere ve gözetmenlere sınav günü ulaşım ücretsiz olacak.

18 Haziran Cumartesi YKS nedeniyle toplu ulaşım ücretsiz olacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi hafta sonu öğrenciler, veliler ve sınav görevlileri için EGO otobüsleri, ANKARAY, metro ve teleferik hizmetlerinin ücretsiz olduğunu duyurdu.

18-19 OTOBÜS, METRO, METROBÜS ÜCRETSİZ Mİ?

18 - 19 Haziran'da YKS sebebiyle İstanbul'da .

öğrenci ve gözetmenlere ulaşım ücretsiz olacak. Öte yandan Ankara'da veli, öğrenci ve sınav görevlilerine EGO otobüsleri, ANKARAY, metro ve teleferik ücretiz olacak.

YKS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA 2022?

YKS sınavı için kısa bir zaman kalırken, birçok öğrenci ve veli kafa karışıklığının önüne geçebilmek için YKS sınav tarihlerini internet üzerinden sorguluyor.

ÖSYM tarafından paylaşılan 2022 sınav takvimine göre YKS sınavı 18-19 Haziran tarihleri arasında üç oturum şeklinde gerçekleşecek. Öğrenciler ilk olarak 18 Haziran'da TYT, 19 Haziran'da ise AYT ve YDT sınavına giriş yapabilecek.

YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA EKRANI

YKS sınav giriş belgelerine aşağıdaki linkten erişebilirsiniz:

https://ais.osym.gov.tr/

YKS'NİN TYT, AYT, YDT OTURUMLARI KAÇ DAKİKA SÜRECEK?


YKS'nin ilk oturumu olan TYT sınavı, 18 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te başlayacak ve sınav 165 dakika sürecek.

YKS'nin ikinci oturumu olan AYT sınavı, 19 Haziran Pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve binlerce öğrencinin katılım sağlayacağı sınav 180 dakika sürecek.

YKS'nin son oturumu olarak yapılacak YDT sınavı ise saat 15.45'te başlayacak. ÖSYM tarafından açıklanan bilgiye göre sınav 120 dakika sürecek.

YKS (TYT, AYT, YDT) SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2022?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 sınav takvimi sonrasında YKS sınavlarının açıklanacağı tarih belli oldu.

Binlerce öğrencinin sınav sonrası sorgulayacağı YKS sonuçları için tarih 20 Temmuz 2022 olarak belirlendi.

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metrobüs YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı
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