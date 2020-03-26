YKS hangi tarihe ertelendi? ( TYT-AYT 2020 hangi tarihe ertelendi?) YÖK Başkanı canlı yayında açıkladı

YKS sınavıyla ilgili son dakika gelişmesi... Koronavirüs nedeniyle yüzbinlerce öğrenci 'YKS ertelenecek mi?' sorusuna yanıt arıyordu. Beklenen açıklama YÖK Başkanı Yekta Saraç'tan geldi. YÖK Başkanı Saraç, YKS'nin 25-26 Temmuz'a ertelendiğini duyurdu. Saraç ayrıca üniversite tatilinin de uzatıldığını açıkladı.

TYT 2020 NE ZAMANA ERTELENDİ?

YÖK Başkanı Yekta Saraç tarafından yapılan açıklamaya göre YKS'nin ilk aşaması olan TYT 25 Temmuz'da yapılacak. Temel Yetenek Testi TYT, Yükseköğretim Kurumları Sınavı YKS’nin ilk aşaması ve 4 yıllık lisans bölümü yani üniversite tercihi (2 yıllık ön lisans bölümleri de dahil) yapılabilmesi için girilmesi zorunlu.

AYT 2020 SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

AYT yani Alan Yetenek Testi, YKS’yi oluşturan 3 testten biri… 4 yıllık lisans bölümü tercih etmek isteyenler için girilmesi zorunlu olan AYT 2020 tarihi ÖSYM sınav takviminin açıklanmasıyla birlikte belli oldu. Buna göre AYT 26 Temmuz'da yapılacak.

YDT 2020 SINAV TARİHİ BELLİ OLDU?

Yabancı Dil Testi YDT 2020 sınav tarihi, ÖSYM tarafından yapılan açıklamanın ardından belli oldu. Buna göre YDT, 26 Temmuz günü AYT’den sonra yapılacak.