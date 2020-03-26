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YKS hangi tarihe ertelendi? ( TYT-AYT 2020 hangi tarihe ertelendi?) YÖK Başkanı canlı yayında açıkladı

EĞİTİM HABERLERİ  | 26.03.2020 13:08 | Son Güncelleme

Koronavirüs nedeniyle 'YKS ertelenecek mi?' sorusunun yanıtı belli oldu. YÖK Başkanı Yekta Saraç, yaptığı son dakika açıklamasında YKS'nın 25-26 Temmuz tarihine ertelendiğini duyurdu. YÖK Başkanı Saraç ayrıca üniversite tatilinin de uzatıldığını belirterek "Bahar döneminde yüz yüze eğitim olmayacak" dedi.

YKS hangi tarihe ertelendi? ( TYT-AYT 2020 hangi tarihe ertelendi?) YÖK Başkanı canlı yayında açıkladı

YKS sınavıyla ilgili son dakika gelişmesi... Koronavirüs nedeniyle yüzbinlerce öğrenci 'YKS ertelenecek mi?' sorusuna yanıt arıyordu. Beklenen açıklama YÖK Başkanı Yekta Saraç'tan geldi. YÖK Başkanı Saraç, YKS'nin 25-26 Temmuz'a ertelendiğini duyurdu. Saraç ayrıca üniversite tatilinin de uzatıldığını açıkladı.

TYT 2020 NE ZAMANA ERTELENDİ?

YÖK Başkanı Yekta Saraç tarafından yapılan açıklamaya göre YKS'nin ilk aşaması olan TYT 25 Temmuz'da yapılacak. Temel Yetenek Testi TYT, Yükseköğretim Kurumları Sınavı YKS’nin ilk aşaması ve 4 yıllık lisans bölümü yani üniversite tercihi (2 yıllık ön lisans bölümleri de dahil) yapılabilmesi için girilmesi zorunlu.

AYT 2020 SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

AYT yani Alan Yetenek Testi, YKS’yi oluşturan 3 testten biri… 4 yıllık lisans bölümü tercih etmek isteyenler için girilmesi zorunlu olan AYT 2020 tarihi ÖSYM sınav takviminin açıklanmasıyla birlikte belli oldu. Buna göre AYT 26 Temmuz'da yapılacak.

YDT 2020 SINAV TARİHİ BELLİ OLDU?

Yabancı Dil Testi YDT 2020 sınav tarihi, ÖSYM tarafından yapılan açıklamanın ardından belli oldu. Buna göre YDT, 26 Temmuz günü AYT’den sonra yapılacak.

**YÖK Başkanı Saraç'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle;

"u sene bahar dönemi eğitim öğretim sürecini sadece uzaktan eğitim, açık öğretim ve dijital öğretimle sürdürmeye karar verdik.Uzaktan eğitim, açıköğretim ve dijital öğretimle sunulamayacak program, ders ve uygulamalı dersler yaz aylarında tamamlanacak

YKS'yi ise sorulacak sorular ile ilgili, MEB ile uyum içinde şekillenecektir. Sınava girecek öğrencilerimiz rahat olsunlar. Daha önce gerçekleştirdiğimiz sınavlar gibi olacak ve YKS 25-26 Temmuz'da yapılacak."

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Ne zaman açılacak peki üniversiteler
tarihler değişmekle birlikte, önünüzdeki yeni sezonda açılacak işte
özel yurtlarda kalanlar ne olacak. senetler var parasını istiyor işletmeler.
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