YKS kontenjan 2021 kılavuzu yayınlandı! İşte 2 ve 4 yıllık özel ve devlet üniversitelerinin kontenjan kılavuzu

ÖSYM'nin Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, ''2021 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun Yayımlanması'' başlığı ile birlikte 2021 YKS kontenjan kılavuzunun yayınlandığı aktarıldı. Adaylar, devlet, vakıf (Özel), KKTC üniversiteleri ile diğer ülkelerdeki üniversiteleri tercih edebilecek.

YKS 2021 KONTENJAN KILAVUZU YAYINLANDI MI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nden (ÖSYM) yapılan açıklamada, ‘’2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 16-26 Temmuz 2021 tarihleri arasında ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.’’ ifadelerine yer verildi.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün de YKS kontenjanlarının sayısal verilerini paylaşarak, ''2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu http://osym.gov.tr sitemizde yayımladık. Adaylarımız 2021-YKS tercihlerini 5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr ’den yapacaklardır. Kontenjanların adaylarımıza hayırlı olmasını dilerim.'' temennisinde bulundu.

2021 YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

26-27 Haziran tarihlerinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için tercihler, 5-13 Ağustos tarihlerinde alınacak.

