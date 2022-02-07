YKS ne zaman? 2022 YKS başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru ücreti ne kadar?

Binlerce öğrenci 2022 YKS için hazırlanıyor. Bilindiği üzere YKS; TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumdan oluşuyor. YKS başvurularının ne zaman başlayacağı ve sona ereceği açıklandı. Öte yandan, ÖSYM tarafından düzenlenen YKS'nin ne kadar olacağı en çok merak edilen konular arasında. Geçtiğimiz yıl YKS'nin her oturumu için 90 TL istenmişti.

YKS NE ZAMAN YAPILACAK? BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Bu yıl YKS 18-19 Haziran tarihlerinde yapılacak. Temel Yeterlik Testi (TYT) 18 Haziran'da, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 19 Haziran'da düzenlenecek. 2022 YKS 1. oturum TYT, 2. oturum AYT ve 3. oturum YDT oluyor. Sınav sonuçları ise 20 Temmuz 2022'de ÖSYM'nin, "osym.gov.tr" adresinden ilan edilecek. YKS başvuruları 11 Ocak'ta alınacak ve başvuru süreci, 7 Mart'ta sona erecek.

YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2022 YKS başvuru ücreti henüz belli değil. Ücretin, YKS başvuru kılavuzu yayımlandığında belli olacağı öngörülüyor. Öte yandan başvuru ücretinin bu sene 100 TL olacağı tahmin ediliyor. Başvurular ÖSYM'nin AİS sayfasından gerçekleştirilecek.

YKS BARAJ PUANI KAÇ?

TYT puanının en az 150 ve üzeri olması bekleniyor. TYT'den en az 150 puan alındığında, sınavın ikinci oturumundaki testlerden alınacak puan ile hesaplanacak olan Sözel, Sayısal, Eşit Ağırlık ve Dil puanının en az birinin en az 180 puan olması gerekiyor. En az 180 ve üzeri puan alındığında, lisans bölümleri tercih edilebilir.

YKS NEDİR?

YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) ÖSYM tarafından 2017-2018 eğitim öğretim döneminde uygulanmaya başladı. YKS, ortaöğretimden yükseköğretime geçiş sınavıdır. YKS'den önce 2010-2017 yılları arasında geçerli olan TGS (Yükseköğretime Geçiş Sınavı) vardı.



