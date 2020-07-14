YKS ne zaman açıklanacak? 2020 YKS sonuçları ne zaman duyurulacak?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları için adayların heyecanlı bekleyişi sürüyor. Uzun bir süre üniversitelerin lisans ve önlisans programlarına girmek için hazırlık yapan ve bu hazırlıkların ardından sınava giren adaylar, şimdi YKS sonuçları için beklemeye başladı. YKS sonuçları açıklandığında adaylar bu kez YKS tercih işlemleri heyecanını yaşayacaklar. Peki YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS sonuçları için meraklı bekleyiş devam ederken, ÖSYM tarafından belirlenen süre giderek yaklaşıyor. ÖSYM, YKS sonuçları için beklenen açıklamayı 28 Temmuz 2020 Salı tarihinde yapacak ve sınav sonuçları adayların erişimine açılacak. Adaylar YKS sınav sonuçlarını ÖSYM Sonuç sayfasından T.C. kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak öğrenebilecekler. Ayrıca ÖSYM'nin mobil uygulamasından da sınav sonuçları öğrenilebilecek.

YKS tercihleri ne zaman başlayacak?

Şu anda YKS tercih sürecinin ne zaman başlayacağı konusunda kesin bir tarih yok. Sonuçların açıklanmasının ardından kısa süre içerisinde YKS tercih sürecinin başlaması bekleniyor. Tercih sürecine dair detaylar ÖSYM'nin 2020 YKS tercih kılavuzunu yayımlamasının ardından belli olacak.

YKS baraj puanı

YKS baraj puanı sonuçlar öncesinde merak edilen konulardan biri. Bu yıl için TYT'de 150, AYT ve YDT'de ise 170 puan baraj olarak belirlendi. Buna göre; TYT'den en az 150 puan alan adaylar önlisans programlarından tercih yapabilecekler. Diğer taraftan AYT ve YDT puanları üzerinden tercih yapabilmek için 170 puan barajını aşmak gerekiyor.

