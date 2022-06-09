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YKS ne zaman, saat kaçta 2022? YKS sınav yerleri sorgulama ekranı!

09.06.2022 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS ne zaman, saat kaçta başlayacak sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Sınav giriş belgeleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin internet sitesinde birkaç gün öncesinden erişime açılmıştı. Sınav tarihinin yaklaşması sebebiyle birçok kişi internette; 'YKS ne zaman, saat kaçta 2022?' konu başlıklarını araştırıyor. İşte YKS sınav yerleri sorgulama ekranı...

YKS ne zaman, saat kaçta 2022? YKS sınav yerleri sorgulama ekranı!

YKS sınav giriş belgeleri ile ilgili açıklama daha önce ÖSYM Başkanı Halis Aygün tarafından yapılmıştı. 2022-YKS Sınav Giriş Belgelerinin adayların erişimine açıldığını duyuran Aygün, sınav yerlerinin ÖSYM AİS ekranından ya da mobil uygulamadan öğrenilebileceğini de ifade etmişti. Peki YKS ne zaman, saat kaçta 2022? İşte sınav yeri sorgulama ekranı...

2022 YKS NE ZAMAN?

2022 YKS sınavı için kısa bir zaman kalırken, birçok öğrenci ve veli kafa karışıklığının önüne geçebilmek için YKS sınav tarihlerini internet üzerinden sorguluyor. ÖSYM tarafından paylaşılan 2022 sınav takvimine göre YKS sınavı 18-19 Haziran tarihleri arasında üç oturum şeklinde gerçekleşecek. Öğrenciler ilk olarak 18 Haziran'da TYT, 19 Haziran'da ise AYT ve YDT sınavına giriş yapabilecek.

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YKS SINAV YERLERİ SORGULAMA EKRANI

YKS sınav yerleri ÖSYM AİS ekranından öğrenilebiliyor. Önceki sınavlarda olduğu gibi yine ÖSYM resmi sitesinden sınav giriş belgesi alınabiliyor.

İşte YKS sınav yerleri sorgulama ekranı:

https://ais.osym.gov.tr/

YKS TYT SINAVI SAAT KAÇTA?

YKS'nin ilk oturumu olan TYT sınavı, 18 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te başlayacak ve sınav 165 dakika sürecek.

YKS AYT SINAVI SAAT KAÇTA?

YKS'nin ikinci oturumu olan AYT sınavı, 19 Haziran Pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve binlerce öğrencinin katılım sağlayacağı sınav 180 dakika sürecek.

YKS YDT SINAVI SAAT KAÇTA?

YKS'nin son oturumu olarak yapılacak YDT sınavı ise saat 15.45'te başlayacak. ÖSYM tarafından açıklanan bilgiye göre sınav 120 dakika sürecek.

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ÖSYM YKS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 sınav takvimi sonrasında YKS sınavlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Binlerce öğrencinin sınav sonrası sorgulayacağı YKS sonuçları için tarih 20 Temmuz 2022 olarak belirlendi.

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ÖSYM sınav YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı
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