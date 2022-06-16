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YKS ne zaman, saat kaçta? 2022 YKS sınavı kaç dakika sürecek? YKS ne zaman, saat kaçta? 2022 Üniversite sınavı kaç dakika sürecek?na son 2 gün!

16.06.2022 08:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS ne zaman, saat kaçta, sorusunun yanıtı; üniversite sınavına kısa bir süre kala vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. ÖSYM Başkanı Halis Aygün bir süre önce yaptığı açıklamada adaylara oturum sürelerini hatırlatmıştı. 2022 YKS (TYT, AYT, YDT) sonuçlarının açıklanacağı tarih de dahil olmak üzere sınav ile ilgili tüm bilgileri sizler için derledik. Peki 2022 YKS sınavı kaç dakika sürecek? Üniversite sınavına ilişkin detaylar haberimizde...

YKS ne zaman, saat kaçta? 2022 YKS sınavı kaç dakika sürecek? YKS ne zaman, saat kaçta? 2022 Üniversite sınavı kaç dakika sürecek?na son 2 gün!

YKS ne zaman, saat kaçta yapılacak sorusunun yanıtı sınava 2 gün kala vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 2022 YKS (TYT, AYT, YDT) sonuçlarının açıklanacağı tarih ile YKS ne zaman, saat kaçta yapılacak? sorunun yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte üniversite sınavına ilişkin detaylar...

YKS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA 2022?

2022 YKS sınavı için kısa bir zaman kalırken, birçok öğrenci ve veli kafa karışıklığının önüne geçebilmek için YKS sınav tarihlerini internet üzerinden sorguluyor.

ÖSYM tarafından paylaşılan 2022 sınav takvimine göre YKS sınavı 18-19 Haziran tarihleri arasında üç oturum şeklinde gerçekleşecek. Öğrenciler ilk olarak 18 Haziran'da TYT, 19 Haziran'da ise AYT ve YDT sınavına giriş yapabilecek.

2022 YKS (TYT, AYT, YDT) SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 sınav takvimi sonrasında YKS sınavlarının açıklanacağı tarih belli oldu.

Binlerce öğrencinin sınav sonrası sorgulayacağı YKS sonuçları için tarih 20 Temmuz 2022 olarak belirlendi.

YKS SINAVI OTURUMLARI NE KADAR SÜRECEK?

YKS maratonu bu sene de tüm hızıyla sürerken, adaylar sınav ile ilgili hazırlıklarını tamamlamak üzere. Sınav ile ilgili saat ve başka detaylar da merak konusu oldu. Merak edilen konuların başında sınav oturumlarının süreleri yer alıyor. Sınava katılacak adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00’dan sonra; öğleden sonra oturumunda ise saat 15.30’dan sonra sınav binalarına, sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra sınav salonlarına alınmayacak.

Adayların, girecekleri sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgesi ile sınava giriş için geçerli kimlik belgeleri salon sınav görevlileri tarafından öncelikle kontrol edilecek. Ardından sınav salonlarına alınacaklar ve sıra numaralarının bulunduğu yerlere oturacaklar.

TYT, AYT VE YDT OTURUMLARI SÜRESİ

Oturumların süreleri ve tarihleri ise şöyle olacak:

1.Oturum: TYT (18 Haziran Cumartesi günü, saat 10.00), 120 soru 165 dakika,
2.Oturum: AYT (19 Haziran Pazar günü, saat 10.00), 160 soru 180 dakika,
3.Oturum: YDT (19 Haziran Pazar günü, saat 15.30), 80 soru 120 dakika

TÜM ÜNİVERSİTE VE BÖLÜMLERİN TABAN PUANLARI

YKS

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