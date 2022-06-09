YKS ne zaman, saat kaçta yapılacak? 2022 TYT, AYT ve YDT sınav tarihleri ve sınav süresi

2022 YKS sınavı için geri sayım başladı. Haziran ayına girilmesiyle birlikte ÖSYM tarafından YKS sınav giriş belgeleri geçtiğimiz günlerde açıklanmış ve öğrenciler hangi okullarda sınavlara gireceği belli olmuştu. YKS sınavına sayılı gün kala son hazırlıklarını tamamlayan öğrenciler, 'YKS ne zaman, saat kaçta başlayacak?' sorgusunu internet üzerinden sorguluyor. Peki, YKS ne zaman saat kaçta? 2022 YKS sınavına kaç gün kaldı? İşte TYT ve AYT sınav tarihleri ve süresi.

2022 YKS NE ZAMAN?

2022 YKS sınavı için kısa bir zaman kalırken, birçok öğrenci ve veli kafa karışıklığının önüne geçebilmek için YKS sınav tarihlerini internet üzerinden sorguluyor. ÖSYM tarafından paylaşılan 2022 sınav takvimine göre YKS sınavı 18-19 Haziran tarihleri arasında üç oturum şeklinde gerçekleşecek. Öğrenciler ilk olarak 18 Haziran'da TYT, 19 Haziran'da ise AYT ve YDT sınavına giriş yapabilecek.

YKS TYT SINAVI SAAT KAÇTA?

YKS'nin ilk oturumu olan TYT sınavı, 18 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te başlayacak ve sınav 165 dakika sürecek.

YKS AYT SINAVI SAAT KAÇTA?

YKS'nin ikinci oturumu olan AYT sınavı, 19 Haziran Pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve binlerce öğrencinin katılım sağlayacağı sınav 180 dakika sürecek.

YKS YDT SINAVI SAAT KAÇTA?

YKS'nin son oturumu olarak yapılacak YDT sınavı ise saat 15.45'te başlayacak. ÖSYM tarafından açıklanan bilgiye göre sınav 120 dakika sürecek.

ÖSYM YKS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 sınav takvimi sonrasında YKS sınavlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Binlerce öğrencinin sınav sonrası sorgulayacağı YKS sonuçları için tarih 20 Temmuz 2022 olarak belirlendi.

