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YKS’nin son oturumları YDT ve AYT saat kaçta bitecek? İşte 16 Haziran AYT bitiş saati!

EĞİTİM HABERLERİ  | 15.06.2019 22:22 | Son Güncelleme

YKS maratonunun ikinci etabına geçildi. TYT’ye giren pek çok öğrenci bugün AYT ve dil puanına ihtiyacı olanlar da YDT sınavlarına girecekler. Peki 4 yıllık bir üniversite için kritik olan AYT saat kaçta bitecek? YDT’ye girecek olanlar saat kaçta sınavdan çıkacaklar?

YKS’nin son oturumları YDT ve AYT saat kaçta bitecek? İşte 16 Haziran AYT bitiş saati!

Üniversite sınav maratonunun ilk etabı olan TYT, Cumartesi günü gerçekleştirildi. Sıra 4 yıllık bölümler için şart olan AYT ve dil puanı ile alan bölümler için olan YDT sınavları var. Peki bu sınavlar kaçta başlayacak ve YDT ile AYT saat kaçta bitecek? Veliler, akrabalar adaylardan haber alabilmek için saat kaça kadar bekleyecekler? İşte YKS’nin son iki sınavı ile ilgili detaylar...

AYT KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇTA BİTECEK?

YKS’nin ikinci ayağı olan YDT ise 16 Haziran Pazar günü yine 10.15’te başlayacak. 180 dakika sürecek olan sınav 13.15’te bitecek.

YDT KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇTA BİTECEK?

Yabancı dil bölümleri için girilmesi gereken sınav olan ve YKS’nin 3. Oturmu olan YDT, 16 Haziran 2019 Pazar günü 15.45’te başlayacak. 120 dakika sürecek olan sınav 17.45’te bitecek.

YKS SORULARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

ÖSYM, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi kamuoyu ile paylaşıyor. Ancak sınav kitapçıkları ile ilgili kesin bir tarih vermiyor. Yine de geçtiğimiz seneye bakarsak sınav kitapçıklarının 16 Haziran Pazar akşamı, 18.00’den itibaren yayımlanmasını bekleyebiliriz. Bu nedenle Pazar günü ÖSYM’nin duyuruları yakından takip edilmeli. Mynet.com’da YKS sınav kitapçıkları ile ilgili son dakika gelişmelerini takip edebilirsiniz.

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