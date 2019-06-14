DİYARBAKIR (İHA)

YKS öncesi öğrenciler, velileri ile birlikte türbe ve camilere akın etti

YKS öncesi öğrenciler, velileri ile birlikte türbe ve camilere akın etti

YKS öncesi öğrenciler, velileri ile birlikte türbe ve camilere akın etti

YKS öncesi öğrenciler, velileri ile birlikte türbe ve camilere akın etti

YKS öncesi öğrenciler, velileri ile birlikte türbe ve camilere akın etti

YKS öncesi öğrenciler, velileri ile birlikte türbe ve camilere akın etti