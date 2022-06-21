YKS PUAN - SIRALAMA HESAPLAMA 2022! YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM'den yapılan açıklama!

YKS geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirildi. Uzun bir hazırlık sürecinin ardından Sınava giren öğrenciler, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) web sitesini takip etmeyi sürdürüyor. ÖSYM, YKS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı bilgisine 2022 sınav takviminde yer vermişti. Peki YKS puanı ve sıralaması nasıl hesaplanır? ÖSYM'den konuya ilişkin yapılan açıklama ve üniversite sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili ayrıntılar haberimizde...

YKS PUAN - SARALAMA HESAPLAMA 2022!

YKS sınavında verilen cevaplar, her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, testlerden her

biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Testlerin standart puanlarının hesaplanmasında şu yol izlenecektir:

Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.

Son sınıfta okumakta olan tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır.

Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

TYT'de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1C'deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (A-TYT) hesaplanacaktır. A-TYT puanının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinden en az 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için A-TYT puanı hesaplanacaktır

A-TYT puanı kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek TYT puanı oluşturulacaktır.

A-TYT puanı TYT puanına dönüştürülürken Temel Matematik ve Türkçe testlerinin her birinden 5 ham puan, diğer testlerin her birinden 2,5 ham puan alan adayların 150 TYT puanı almaları sağlanacaktır.

AYT ve YDT'de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1E'deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (ASAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL) hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için adayların ilgili testlerin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir (Tablo 1D). Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır. TYT puanı olmayan, TYT puanı hesaplanmayan veya TYT puanı 150'nin altında olan adayların, AYT ve/veya YDT'ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA, DİL puanları hesaplanmayacaktır.

2022 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 sınav takvimi sonrasında YKS sınavlarının açıklanacağı tarih belli oldu.

Binlerce öğrencinin sınav sonrası sorgulayacağı YKS sonuçları için tarih 20 Temmuz 2022 olarak belirlendi.

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