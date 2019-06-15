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YKS saat kaçta başlayıp saat kaçta bitecek? İşte YKS başlangıç ve bitiş saati!

EĞİTİM HABERLERİ  | 15.06.2019 09:00 | Son Güncelleme

Üniversite okumak, geleceği için iyi bir eğitim almak isteyen binlerce öğrenci ve genç, belki de eğitim ve öğretim hayatlarının en kritik sınavına girecekler. 15-16 Haziran yani haftasonunu kapsayan YKS maratonunda TYT, AYT ve YDT sınavları gerçekleştirilecek. Peki YKS sınavları saat kaçta başlayacak ve saat kaçta bitecek?

YKS saat kaçta başlayıp saat kaçta bitecek? İşte YKS başlangıç ve bitiş saati!

Üniversite sınavı için nefesler tutuldu. Binlerce öğrenci ve genç bugün YKS kapsamındaki TYT’ye girecekler. Adayların velileri de onlara dışarıdan destek olacak, çocuklarının başarısı için dua edecekler. Adayların eğitim ve öğretim hayatlarının bu en kritik anında onları rahatsız etmemeye, sokaklarda gürültü yapmamaya, korna kullanmamaya dikkat etmemiz güzel olur. Peki YKS sınavları saat kaçta başlayacak ve saat kaçta bitecek?

YKS SINAVLARI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK VE KAÇTA BİTECEK?

15-16 Haziran tarihlerinde yani Cumartesi ve Pazar günleri 3 tane sınav yapılacak. Adaylar hedefledikleri üniversite bölümüne göre TYT (Temel Yeterlilik Sınavı), AYT (Alan Yeterlilik Sınavı), YDT (Yabancı Dil Testi) sınavlarına girecekler. İşte bu sınavların başlangıç ve bitiş saatleri.

TYT KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇTA BİTECEK?

YKS’nin ilk sınavı olan TYT, 15 Haziran Cumartesi sat 10.15’te başlayacak. 135 dakika sürecek olan sınav 12.30’da bitecek.

AYT KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇTA BİTECEK?

YKS’nin ikinci ayağı olan YDT ise 16 Haziran Pazar günü yine 10.15’te başlayacak. 180 dakika sürecek olan sınav 13.15’te bitecek.

YDT KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇTA BİTECEK?

Yabancı dil bölümleri için girilmesi gereken sınav olan ve YKS’nin 3. oturumu olan YDT, 16 Haziran 2019 Pazar günü 15.45’te başlayacak. 120 dakika sürecek olan sınav 17.45’te bitecek.

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