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YKS Sayısal birincisi Esad Yusuf Atik! 'Telefonu açtım, şifreyi girerken elim titriyordu'

EĞİTİM HABERLERİ  | 27.07.2020 13:33 | Son Güncelleme

2020 YKS'de sayısalda birinci olan isim Esad Yusuf Atik oldu. Atik, heyecanını ve hangi bölümü tercih edeceğini açıklarken sonuçları öğrenmek için şifreyi girerken ellerinin titrediğini anlattı.

YKS Sayısal birincisi Esad Yusuf Atik! 'Telefonu açtım, şifreyi girerken elim titriyordu'

YKS sonuçları sabahın ilk ışıkları ile açılandı. Sayısal birincisi ise İstanbul'dan çıktı: Kabataş Erkek Lisesi mezunu Esad Yusuf Atik. Sayısal bölümde 500 tam puan alan Atik, sayısalda sıfır yanlış ve 80 netle 500 tam puana ulaştı.

Yabancı dil sınavında da 77 doğru 3 yanlışı olan Esad Yusuf Atik, 96.8123 diploma notuna, 484.06 orta öğretim başarı puanına sahipti.

Esad Yusuf Atik böylece TYT'de 554 yerleştirme puanı, YKS Sayısal'da 558 yerleştirme puanı aldı.

Haber Global muhabiri Damla Turgutlu Soybaş'ın sorularını yanıtlayan Esad Yusuf Atik, sonuçları öğrenirken yaşadığı heyecanı anlattı.

Esad Yusuf Atik, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

Sabah uyandığımda annem yanıma geldi, YKS açıklanmış. Telefonu açtım, şifreyi girerken elim titriyordu. Sonucu görünce sevindim, annem çığlık attı.

Herkesin kendi çalışma stilini bulması gerekiyor. Ben evde oturup masa başında saatlerce çalışmaktansa kendimi iyi hissettiğim, kafamın rahat olduğum zamanlarda çalıştım.

Sosyal bağlarımı koparmadan, abartmadan düzenli çalıştığımda iyi sonuçlara varıyorum.

Pandemi döneminde kendini salanlar oldu. Bence bir avantajdı, eve kapanıp bol bol çalışmak için.

Bilgisayar mühendisliği bölümünü gireceğim.

  1. oturumun olduğu akşam sorulara tekrar baktım ve hedefime ulaşacağımı gördüm. Biyolojide eleyici sorular vardı. TYT-Türkçe beklediğimden daha zordu. TYT’den 2 yanlışım var.


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