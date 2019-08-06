YKS sayısal verileri açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığının internet sitesinden açıklanan YKS sayısal verilerine göre, tercih yapma hakkını elde eden 1 milyon 761 bin 394 adayın 1 milyon 137 bin 382'si lise, 624 bin 12'si ise meslek lisesi, tercihte bulunan 1 milyon 113 bin 640 adayın da 700 bin 764'ü lise, 412 bin 876'sı meslek lisesi mezunu öğrencilerden oluştu.

Öğrenim durumuna göre başvuran ve yerleşen aday sayılarına bakıldığında, YKS'ye son sınıf düzeyinde başvuran 983 bin 701 adayın 296 bin 296'sı bir yükseköğretim programına yerleşti. Bu adayların 174 bin 945'i lisans, 105 bin 198'i ön lisans, 16 bin 153'ü açıköğretim fakültesi (AÖF) programlarında öğrenim görme hakkını elde etti.

Önceki yıllarda yerleşmemiş 916 bin 601 aday YKS'ye başvururken, bu kişilerden 412 bin 458'i bu yıl bir yükseköğretim programını kazandı. Adayların 181 bin 879'u lisans, 166 bin 478'i ön lisans, 64 bin 101'i de AÖF programlarına yerleşti.

Daha önce yerleşen ve bu yıl da bir yükseköğretim programını kazanan 104 bin 435 adayın 26 bin 930'u lisans, 42 bin 345'i ön lisans, 35 bin 160'ı AÖF programlarında öğrenim görme hakkı elde etti.