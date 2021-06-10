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YKS sınav giriş belgeleri ve yerleri açıklandı mı? ÖSYM 2021 YKS sınav giriş yeri sorgulama sayfası

10.06.2021 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca üniversite öğrencisi adayı YKS'ye nerede gireceğini merak ediyor ve ilgili makamlarca yapılacak açıklamayı bekliyordu. Konuya ilişkin tüm gözlerin çevrildiği ÖSYM'den açıklama geldi. Peki YKS sınav giriş belgeleri ve yerleri açıklandı mı? İşte ÖSYM 2021 YKS sınav giriş yeri sorgulama sayfası...

YKS sınav giriş belgeleri ve yerleri açıklandı mı? ÖSYM 2021 YKS sınav giriş yeri sorgulama sayfası

Eğitim öğretim döneminin bitişiyle önemli olan birçok sınavın tarihi yaklaşmaya başladı. Bunların arasında lise öğrencilerin veya üniversite adaylarının, hayalindeki üniversiteye gitmek için girmesi gereken YKS de bulunuyor. YKS sınavı başvuruları yapılmış, sınav yerlerinin açıklanması için milyonlarca üniversite adayı resmi açıklamanın gelmesini beklemişti. ÖSYM resmi internet sitesinde sınav yerlerine ilişkin açıklama yaptı. Peki YKS sınav giriş belgeleri ve yerleri açıklandı mı? İşte ÖSYM 2021 YKS sınav giriş yeri sorgulama sayfası

YKS SINAV GİRİŞ BELGELERİ VE YERLERİ AÇIKLANDI MI? ÖSYM 2021 YKS SINAV GİRİŞ YERİ SORGULAMA SAYFASI

ÖSYM 10 Haziran 2021 tarihli "2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı" başlıklı duyurusunu remi internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından yayınladı. Söz konusu duyuruda 26 Haziran 2021'de yapılacak olan 2021-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 27 Haziran 202'de yapılacak olan 2021-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2021-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.

Açıklamaların devamında sınava girecek üniversite adaylarının Sınava Giriş Belgesini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, 10 Haziran 2021 saat 09.00'dan itibaren alabilecekleri duyuruldu. Adayların T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile söz konusu belgeyi alabilecekleri ifade edildi.

YKS sınav giriş belgeleri ve yerleri açıklandı mı? ÖSYM 2021 YKS sınav giriş yeri sorgulama sayfası

DİKKAT! GEÇ KALAN ADAYLAR BİNAYA ALINMAYACAK!

Sınava ilişkin yapılan duyurunun devamında öğrenciler için iki önemli uyarı da yapıldı. Bu uyarı, öğrencilerin sınav yerine geç kalmaması, geç kalındığı durumda sınava alınmayacaklarına ilişkin oldu.

Yapılan duyurularda 2021-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için adayların saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklarının altı çizildi.

Öte yandan 2020-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) için üniversite adaylarının 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacakları duyuruldu.


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