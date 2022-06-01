YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ 2022! YKS giriş belgesi nasıl alınır? TYT-AYT-YDT sınavı ne zaman? 2022 YKS sınav yerleri sorgulama ekranı!

YKS sınav giriş yerleri ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün yaptığı son dakika açıklamasının ardından sınava girecek olan kişiler tarafından merak konusu oldu. 18-19 Haziran tarihlerinde yapılacak olan sınava ilişkin hazırlıklarını sürdüren öğrenciler internette; YKS giriş belgesi nasıl alınır? TYT-AYT-YDT sınavı ne zaman? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. YKS sınav yerleri sorgulama ekranı ve ÖSYM Başkanı Halis Aygün tarafından yapılan açıklamanın detayları haberimizde...

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ ÖSYM SAYFASINDAN NASIL ALINIR?

YKS sınav giriş belgesi ÖSYM'nin internet sitesinde erişime açıldı.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada YKS sınav giriş belgelerinin açıklandığını belirtti.

YKS sınav giriş belgesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://ais.osym.gov.tr/Yetki/Giris?ReturnUrl=%2F%C3%96SS%2F2022%2F1%2FGirisBelgesi

YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

YKS sınav giriş yerleri açıklandı.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Değerli YKS adaylarımız,

2022-YKS Sınava Giriş Belgeleri adaylarımızın erişimine açılmıştır.

18-19 Haziran 2022 tarihlerinde gerçekleştireceğimiz YKS’ye girecek adaylarımız sınav yerlerini http://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirler.

2022-YKS,

1.Oturum: TYT (18 Haziran Cumartesi, 10.00), 120 soru 165 dakika,

2.Oturum: AYT (19 Haziran Pazar, 10.00), 160 soru 180 dakika,

3.Oturum: YDT (19 Haziran Pazar, 15.30), 80 soru 120 dakika

olmak üzere 3 oturumda uygulanacaktır.

3.243.425 adayın başvurduğu 2022-YKS 81 il ve Lefkoşa/KKTC dahil olmak üzere 208 sınav merkezinde uygulanacaktır.

2022-YKS oturum bazlı aday sayıları:

TYT: 3.234.409

AYT: 2.056.512

YDT: 168.430

Sınava Giriş Belgesi ve FOTOĞRAFLI Geçerli Kimlik Belgesi olmadan sınava giremeyeceğinizi unutmayınız.

Tüm adaylarımıza şimdiden başarılar diliyorum."

TYT-AYT-YDT SINAVI NE ZAMAN 2022?

YKS sınav giriş yerleri Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin internet sitesinde erişime açıldı. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre; 18 Haziran'daki 2022-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 19 Haziran'daki 2022-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2022-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Öte yandan duyuruya göre; 2022-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

2022-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) için adaylar saat 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ EKRANI

2022 YKS sınav giriş yeri sorgulama ekranı için aşağıdaki linke tıklayın:

https://ais.osym.gov.tr/Yetki/Giris?ReturnUrl=%2F%C3%96SS%2F2022%2F1%2FGirisBelgesi

