YKS sınav tarihi son durum 2021... 2021YKS sınavı ne zaman yapılacak? MEB - YKS sınav tarihleri belli oldu mu?

Binlerce kişinin gireceği 2021 YKS sınavı ne zaman yapılacak merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, tüm Türkiye'yi etkileyen yeni kısıtlamalarla ilgili bilgi verdikten sonra, MEB tarafından yapılacak AÖL ve AÖO sınavları erteleme kararı aldı. AÖF sınavları online yapıldı. Bu ertelemelerin ardından 2021 YKS sınavı ne zaman yapılacak, 2021 YKS iptal mi oldu sorularına cevap aranmaya başlanıyor. İşte güncel 2021 YKS tarihleri...

YKS 2021 SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS sınavına girecek olan vatandaşlar YKS sınavının ne zaman yapılacağını araştırmalara başladı. Artan koronavirüs vakalarından dolayı, sınavların nasıl yapılacağı da merak konusu oldu. AÖF ve AUZEF gibi sınavların online yapılması, MEB'in AÖL ve AÖO sınavlarını ertelemesi ile YKS sınavlarının ne olacağı araştırıyor. 2021 YKS son durum ne olacak merak eden vatandaşlar, YKS sınavlarının iptaline ya da ötelenmesine ilişkin son dakika YKS MEB duyurusu bekliyor. İşte güncel YKS açıklaması...

2021 YKS SINAVI ERTELENME KARARI ALINDI MI?

Sokağa çıkma kısıtlamasının tüm Türkiye'de hafta sonunu kapsayacak olmasının ardından YKS sınavı ne zaman yapılacak merak ediliyor.

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan açıklamada, "Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) gibi merkezi sınavların kapsamında şu anda bir değişikliğin söz konusu olmadığı" duyuruldu.