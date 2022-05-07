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YKS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler 2022 ÖSYM YKS sınav yerleri açıklamasında

07.05.2022 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı üniversite hayali kuran binlerce öğrenci tarafından sorgulanıyor. Tüm sene boyunca çalışıp güzel bir üniversiteye girebilmek için YKS sınavına girecek olan adaylar, YKS sınav yerlerinin açıklanacağı zamanı bekliyor. Peki, YKS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

YKS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler 2022 ÖSYM YKS sınav yerleri açıklamasında

YKS sınav yerlerinin ne zaman açıklanacağıyla ilgili araştırmalar internet üzerinden yapılmaya devam ediyor. ÖSYM tarafından tüm Türkiye genelinde yapılacak olan YKS sınavı için artık çok az bir zaman kaldı. Sınava kısa bir süre kalmasıyla birlikte öğrenciler 'YKS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?' sorusuna cevap arıyor. İşte detaylar.

2022 YKS NE ZAMAN

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2022-YKS 1. Oturum (TYT), 18 Haziran 2022 tarihinde saat 10:15'de uygulanacak.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2022-YKS 2. Oturum (AYT), 19 Haziran 2022 tarihinde saat 10:15'de uygulanacak.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2022-YKS 3. Oturum (YDT), 19 Haziran 2022 tarihinde saat 15:45'de uygulanacak.

YKS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı yer alacaktır.

Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır.

Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile önceden gidip görmesi sınav günü adaya kolaylık sağlayacaktır. Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

Adaylar, sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacaklardır.

Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmelidir. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınava Giriş Belgesini kaybeden adaylar, internetten yenisini edinebileceklerdir.

Başvuru bilgilerini sisteme kaydeden ancak süresi içinde sınav ücretini yatırmayan adaylar için Sınava Giriş Belgesi düzenlenmeyecektir.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS 2022 sınav sonuçları 20 Temmuz 2022 tarihinde adayların erişimine açılacak.

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ÖSYM YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı
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