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YKS sınavı ertelenecek mi? YKS tarihi değişti mi? Koronavirüste ikinci dalga endişesi

EĞİTİM HABERLERİ  | 15.06.2020 10:26 | Son Güncelleme

YKS tarihi yaklaşırken artan vakalar endişe yarattı. Daha önce koronavirüs nedeniyle ertelenen ancak tekrar öne alınan YKS, şu anki takvime göre 27-28 Haziranda yapılacak. Sınava iki haftadan az bir süre kalırken, son günlerde koronavirüs vaka sayısındaki artış öğrenci ve velileri isyan ettirdi. 'Vatandaşlar YKS iptal olur mu? YKS sınav tarihi değişir mi?' sorularına yanıt ararken, sosyal medyada #SınavHayatÇalmasın etiketi gündem oldu.

YKS sınavı ertelenecek mi? YKS tarihi değişti mi? Koronavirüste ikinci dalga endişesi

Üniversite sınavı YKS için artık son düzlüğe girildi. Binlerce öğrencinin gireceği YKS sınavı 26-27 Haziran'da yapılacak. Koronavirüs nedeniyle YÖK tarafından ileri bir tarihe ertelenen daha sonra öne çekilen YKS sınavı yapılacak.

Sınavca girecek ve onları dışarıda bekleyecek olan velileri ise 2. koronavirüs dalgası korkusu sardı. Son günlerde koronavirüs vakalarının giderek artış göstermesi 1500'lerin üzerine çıkması öğrenci ve velileri korkuttu.

YKS TARİHİ ERTELENECEK Mİ?

Sosyal medyada sınavın ertelenmesini isteyenler #SınavHayatÇalmasın etikeyitle isyanlarını dile getiriyorlar. YKS sınavı ertelenecek mi bu konuda henüz resmi bir açıklama yok fakat vaka sayılarındaki artış her an yeni bir erteleme getirebilir.

YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS 2020 yılında 27 Haziran ve 28 Haziran tarihlerinde yapılacak.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2020-YKS 1. Oturum (TYT): 27 Haziran 10:15
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2020-YKS 2. Oturum (AYT): 28 Haziran 10:15
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2020-YKS 3. Oturum (YDT): 28 Haziran 15:45
Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00’dan sonra; öğleden sonra oturumunda ise saat 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

Koronavirüs önlemleri kapsamında ertelenen sınav bu yıl 27 Haziran Cumartesi ve 28 Haziran Pazar günü yapılacak. Adaylar başvuruda bulundukları oturumlara girerek, belirtilen süre aralığında soruları yanıtlamaya çalışacaklar. Sınava girerken adayların giriş belgelerini de yanlarında bulundurmaları gerekiyor.

YKS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

YKS sınav yerleri ÖSYM tarafından yapılan açıklamanın ardından erişime açılıyor. Henüz sınav giriş belgesi erişime açılmadı.
ÖSYM YKS başvuru kılavuzu içerisinde, "Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı yer alacaktır." bilgisi yer alıyor.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
birinci dalga bitmeden ikinci dalga ifadesi yanlış .
İkinci dalga maksimum bir ay içinde olur
Dün msü sınavı vardı. 500 bin öğrenci girdi dışarda 2 milyon veli. Çıkışta sosyal mesafe kalmadı. Bu hafta lgs var, haftaya 2.5 milyon öğrencinin gireceği enaz 3 katı insanın dışarda bekleyeceği yks var, hemde 2 gün. Sınav olursa yazık.
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