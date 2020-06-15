YKS sınavı ertelenecek mi? YKS tarihi değişti mi? Koronavirüste ikinci dalga endişesi

Üniversite sınavı YKS için artık son düzlüğe girildi. Binlerce öğrencinin gireceği YKS sınavı 26-27 Haziran'da yapılacak. Koronavirüs nedeniyle YÖK tarafından ileri bir tarihe ertelenen daha sonra öne çekilen YKS sınavı yapılacak.

Sınavca girecek ve onları dışarıda bekleyecek olan velileri ise 2. koronavirüs dalgası korkusu sardı. Son günlerde koronavirüs vakalarının giderek artış göstermesi 1500'lerin üzerine çıkması öğrenci ve velileri korkuttu.

YKS TARİHİ ERTELENECEK Mİ?

Sosyal medyada sınavın ertelenmesini isteyenler #SınavHayatÇalmasın etikeyitle isyanlarını dile getiriyorlar. YKS sınavı ertelenecek mi bu konuda henüz resmi bir açıklama yok fakat vaka sayılarındaki artış her an yeni bir erteleme getirebilir.

YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS 2020 yılında 27 Haziran ve 28 Haziran tarihlerinde yapılacak.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2020-YKS 1. Oturum (TYT): 27 Haziran 10:15

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2020-YKS 2. Oturum (AYT): 28 Haziran 10:15

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2020-YKS 3. Oturum (YDT): 28 Haziran 15:45

Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00’dan sonra; öğleden sonra oturumunda ise saat 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.