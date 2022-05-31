YKS sınavıyla ilgili tarih araştırmaları internet üzerinde sürmeye devam ediyor. Binlerce öğrencinin güzel bir üniversite kazanabilme hayaliyle girecekleri YKS sınavı için tarihler belli oldu. Yıl boyunca hazırlık yapan öğrenciler, sınavdan önce hazırlıklarına devam ederken, bir yandan da ÖSYM tarafından açıklanan net tarihleri sorguluyor. Peki, YKS sınavı ne zaman? 2022 YKS ne zaman, hangi gün yapılacak? İşte ÖSYM sınav tarihi.

2022 YKS SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 sınav takvimi sonrasında iki oturumla gerçekleşecek olan YKS sınav tarihleri açıklandı. YKS sınavları bu yıl 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek. 18 Haziran 2022 Cumartesi günü yapılacak sınav 10.15’te başlayacak ve 165 dakika sürecek. 19 Haziran 2022 Pazar günü yapılacak sınav ise 10.15’te başlayacak ve 180 dakika sürecek.

YKS 2022 SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

2022 YKS sınavı için geri sayım sürmeye devam ederken, öğrenciler YKS giriş belgelerinin yayımlanacağı tarihi bekliyor. ÖSYM tarafından yayımlanacak bilgiler doğrultusunda adaylar sınava giriş belgelerini, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden sorgulayabilecek. YKS sınav giriş belgelerinin sınava en az 10 gün kala yayınlanması bekleniyor.



