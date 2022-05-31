HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. YKS sınavı ne zaman? 2022 YKS ne zaman, hangi gün yapılacak? İşte ÖSYM sınav tarihi

YKS sınavı ne zaman? 2022 YKS ne zaman, hangi gün yapılacak? İşte ÖSYM sınav tarihi

31.05.2022 17:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 YKS sınavı ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı, gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Üniversite hayaliyle yıl boyunca hazırlanan öğrencilerin girecekleri YKS sınavı için artık çok kısa bir zaman kaldı. ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 sınav takvimi sonrası, YKS sınav tarihleri belli olmuştu. Peki, YKS sınavı ne zaman? 2022 YKS ne zaman, hangi gün yapılacak? İşte ÖSYM sınav tarihi.

YKS sınavı ne zaman? 2022 YKS ne zaman, hangi gün yapılacak? İşte ÖSYM sınav tarihi

YKS sınavıyla ilgili tarih araştırmaları internet üzerinde sürmeye devam ediyor. Binlerce öğrencinin güzel bir üniversite kazanabilme hayaliyle girecekleri YKS sınavı için tarihler belli oldu. Yıl boyunca hazırlık yapan öğrenciler, sınavdan önce hazırlıklarına devam ederken, bir yandan da ÖSYM tarafından açıklanan net tarihleri sorguluyor. Peki, YKS sınavı ne zaman? 2022 YKS ne zaman, hangi gün yapılacak? İşte ÖSYM sınav tarihi.

2022 YKS SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 sınav takvimi sonrasında iki oturumla gerçekleşecek olan YKS sınav tarihleri açıklandı. YKS sınavları bu yıl 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek. 18 Haziran 2022 Cumartesi günü yapılacak sınav 10.15’te başlayacak ve 165 dakika sürecek. 19 Haziran 2022 Pazar günü yapılacak sınav ise 10.15’te başlayacak ve 180 dakika sürecek.

YKS 2022 SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

2022 YKS sınavı için geri sayım sürmeye devam ederken, öğrenciler YKS giriş belgelerinin yayımlanacağı tarihi bekliyor. ÖSYM tarafından yayımlanacak bilgiler doğrultusunda adaylar sınava giriş belgelerini, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden sorgulayabilecek. YKS sınav giriş belgelerinin sınava en az 10 gün kala yayınlanması bekleniyor.

YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ 2022! YKS sınav giriş belgeleri ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ 2022! YKS sınav giriş belgeleri ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aladağ'daki yurt yangınında karar çıktı! 10'u öğrenci, 12 kişi hayatını kaybetmiştiAladağ'daki yurt yangınında karar çıktı! 10'u öğrenci, 12 kişi hayatını kaybetmişti
Aradaki fark ilk kez bu kadar eridi! Çok konuşulacak anket...Aradaki fark ilk kez bu kadar eridi! Çok konuşulacak anket...
Silahla kız arkadaşını rehin almış, polis vurmuştu! Yeni gelişmeSilahla kız arkadaşını rehin almış, polis vurmuştu! Yeni gelişme
Anahtar Kelimeler:
ÖSYM YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

3600 ek gösterge çalışması tamamlandı!

3600 ek gösterge çalışması tamamlandı!

Özel hastaneler için yeni dönemin kapısı açıldı

Özel hastaneler için yeni dönemin kapısı açıldı

Bebek sahilindeki görüntüler şoke etmişti! Akla zarar savunma

Bebek sahilindeki görüntüler şoke etmişti! Akla zarar savunma

Kemal Kılıçdaroğlu’na linç girişimi davasında karar belli oldu

Kemal Kılıçdaroğlu’na linç girişimi davasında karar belli oldu

Ankette sürpriz sonuç! Akşener şaşırttı, kendi partisine fark attı

Ankette sürpriz sonuç! Akşener şaşırttı, kendi partisine fark attı

Kaftancıoğlu Silivri'ye gönderildi! Türkan Saylan'ı hatırlattı...

Kaftancıoğlu Silivri'ye gönderildi! Türkan Saylan'ı hatırlattı...

İlginizi Çekebilir

Aslında o kadar kolay ki... Öğrenince çok şaşıracaksınız

Aslında o kadar kolay ki... Öğrenince çok şaşıracaksınız

Sekiz kez ölümden dönen kadın ''Kolumu kesin!'' diye yalvarıyor

Sekiz kez ölümden dönen kadın ''Kolumu kesin!'' diye yalvarıyor

Sizi yıllarca idare edecek amiral gemisi telefon modelleri

Sizi yıllarca idare edecek amiral gemisi telefon modelleri

Gazından sonra şimdi de göğüs terini satıyor

Gazından sonra şimdi de göğüs terini satıyor

Korunduğunuzu zannediyorsunuz! Verdiğiniz zararı bir bilseniz...

Korunduğunuzu zannediyorsunuz! Verdiğiniz zararı bir bilseniz...

Pürüzsüz bir cilt için Braun Silk Expert Pro 5 incelemesi ve kullanıcı yorumları

Pürüzsüz bir cilt için Braun Silk Expert Pro 5 incelemesi ve kullanıcı yorumları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.