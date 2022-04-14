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YKS sınavı ne zaman yapılacak? 2022 YKS sınavı giriş belgeleri ne zaman açıklanacak? YKS sınavı hangi gün yapılacak?

14.04.2022 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üniversite adayları bu sene yine 2022 YKS sınavında ter dökmek için bekleyişi sürdürüyor. Adaylar sınav hazırlıklarına devam ederken sınav tarihi ve sınav giriş belgelerinin ne zaman açıklanacağı da merak edildi. Peki YKS sınavı ne zaman yapılacak? 2022 YKS sınavı giriş belgeleri ne zaman açıklanacak? İşte YKS sınavı hakkında merak edilenler!

YKS sınavı ne zaman yapılacak? 2022 YKS sınavı giriş belgeleri ne zaman açıklanacak? YKS sınavı hangi gün yapılacak?

2022 YKS sınavı için hazırlıklar sürüyor. Bu sene gerçekleşecek sınav için üniversite adayları sabırsızlıkla sınav tarihini beklerken, sınavın gerçekleşeceği gün de tekrardan merak konusu oldu. Peki YKS sınavı ne zaman yapılacak?

YKS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 YKS sınavının 18-19 Haziran tarihleri arasında gerçekleşmesi bekleniyor. ÖSYM genel olarak sınav giriş belgelerini sınavdan 10 gün önce yayımlanmakta. Bu sebeple sınav yerleri için 8 Haziran tarihi beklenmekte.

2022 YKS SINAV TARİHLERİ!

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YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT)

Sınav Saati ve Sınav Süresi : 18 Haziran 2022 (Cumartesi) Saat: 10.15, 165 dakika

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT)

Sınav Saati ve Sınav Süresi : 19 Haziran 2022 (Pazar) Saat: 10.15, 180 dakika

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT)

Sınav Saati ve Sınav Süresi : 19 Haziran 2022 (Pazar) Saat: 15.45, 120 dakika

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