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YKS SINAVINA GİRERKEN ALINACAKLAR 2023: YKS giriş belgesi nasıl alınır, sınavı giriş için ne gerekli?

16.06.2023 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS sınavına girerken adayların yanında bulundurması gerekenler belgeler adaylar tarafından merak konusu oldu. TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda yapılacak üniversite sınavına girecek olan kişiler arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Peki, YKS giriş belgesi nasıl alınır, sınavı giriş için ne gerekli? İşte YKS sınavına girerken alınacaklar...

YKS SINAVINA GİRERKEN ALINACAKLAR 2023: YKS giriş belgesi nasıl alınır, sınavı giriş için ne gerekli?

YKS'ye girerken adayların yanlarında bulunması gereken belgeler ÖSYM tarafından açıklandı. Kurşun kalem, silgi ve kalemtıraş ÖSYM tarafından verilecek. Şeker ve peçete de buna dahil. Adaylar istedikleri takdirde yanlarında su getirilebilirler. Adayların sınava girebilmeleri için YKS sınav giriş belgeleri yanlarında olmalıdır. İşte YKS sınavına girerken adayların yanında bulundurması gerekenler belgeler...

YKS SINAVINA GİRERKEN ALINACAKLAR

YKS sınavına girecek olan kişilerin sınav giriş belgesi haricinde fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgelerini de yanlarında bulundurmaları gereklidir.

YKS 2023 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda gerçekleştirilecek olan YKS sınavı 17-18 Haziran tarihlerinde yapılacak.

TYT, AYT VE YDT ORUMLARININ SAATİ VE SÜRELERİ

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT): 17 Haziran 2023 (Cumartesi), 10.15, 165 dakika.

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT): 18 Haziran 2023 (Pazar), 10.15, 180 dakika.

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT): 18 Haziran 2023 (Pazar), 15.45, 120 dakika.

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