YKS sınavı için başvuru süreci geçtiğimiz hafta yapılan duyuru ve yayımlanan kılavuzla başlamıştı. TYT, AYT ve YDT olarak üç ayrı oturumda gerçekleşen YKS sınavı yeni baraj puanı uygulaması ve sınav süresinin düzenlemesiyle gündeme gelmişti. Bu kapsamda YKS son ödeme tarihi yaklaştı! YKS başvuruları ne zaman bitiyor 2022? TYT AYT sınav tarihi ne zaman? sorularının yanıtı merak konusu oldu. Sınav ile ilgili ayrıntıları sizler için derledik.

YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

Yükseköğretim Kurumlar Sınavı'na başvurular 11 Şubat-7 Mart arasında alınacak. Sınava girmek isteyen adaylarbu tarihler arasında sınav ücretini de ilgili bankalar aracılığı ile yatıracak.

YKS, TYT, AYT SINAVLARI NE ZAMAN?

Yükseköğretim Kurumlar Sınavı'na başvurular 11 Şubat-7 Mart 2022 tarihleri arasında yapılırken, geç başvurular ise 16-17 Mart tarihlerinde yapılabilecek.

3 oturumlu gerçekleşecek olan YKS, 18-19 Haziran 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Sınavın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 18 Haziran Cumartesi, ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ise 19 Haziran Pazar günü yapılacak. Yabancı Dil Testi (YDT) de yine 19 Haziran Pazar öğleden sonra yapılacak. Sınav sonuçları ise 20 Temmuz'da açıklanacak.

YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, tarafından Twitter hesabından yeni kimlik kartları olanların e-Devlet şifreleri ile başvuru yapabilecekleri duyuruldu. Halis "Yeni kimlik kartı olan adaylar, e-Devlet şifreleri ile başvuru merkezlerine gitmeden tüm işlemlerini ÖSYM AİS Mobil uygulamamızdan ve http://ais.osym.gov.tr adresimizden yapabilecekler" ifadelerini kullandı.

YKS SINAVI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN!

2022 YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Yayımlanmış olan kılavuza göre her bir sınav için sınav ücreti 115 TL olarak açıklandı.

