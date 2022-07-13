YKS sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? YKS tercihleri ne zaman, üniversite tercih kılavuzu yayınlandı mı? ÖSYM tarih verdi!

YKS sonuçları ile ilgili ilgili heyecanlı bekleyiş sürüyor. 18-19 Haziran tarihlerinde yapılan YKS sınavı sonrasında gözler ÖSYM'den yapılması beklenen açıklamaya çevrildi. TYT, AYT ve YDT sınavlarına giren öğrenciler, 'YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorgusunu internet üzerinden araştırıyor. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercihleri ne zaman? Detaylar haberimizde...

YKS SONUÇLARI 2022 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili araştırma yapılmaya devam ediliyor.

18-19 Haziran tarihlerinde üç oturum şeklinde gerçekleşen YKS sınavı sonrasında TYT, AYT ve YDT sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih, ÖSYM tarafından yapılan açıklama sonrası belli oldu.

Buna göre; YKS sınav sonuçları 20 Temmuz Çarşamba günü ÖSYM tarafından açıklanacak.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS sonuçlarıyla ilgili heyecanlı bekleyiş sürmeye devam ederken bir yandan da YKS tercihlerinin yapılacağı tarih merak ediliyor. ÖSYM tarafından YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından 1 hafta için YKS tercih işlemlerinin başlayacağı tahmin ediliyor.

Adaylar tercihlerini, "https://ais.osym.gov.tr" sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulaması üzerinden yapacak.

