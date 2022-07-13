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YKS sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? YKS tercihleri ne zaman, üniversite tercih kılavuzu yayınlandı mı? ÖSYM tarih verdi!

13.07.2022 08:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ve tercih sürecinin hangi tarihte başlayacağı 18 Haziran Cumartesi günü ve 19 Haziran Pazar günü TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda gerçekleştirilen üniversite sınavı sonrası merak konusu oldu. Peki YKS sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? YKS tercihleri ne zaman başlayacak? İşte ÖSYM tarafından belirlenen tarih...

YKS sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? YKS tercihleri ne zaman, üniversite tercih kılavuzu yayınlandı mı? ÖSYM tarih verdi!

YKS sonuçları ile ilgili ilgili heyecanlı bekleyiş sürüyor. 18-19 Haziran tarihlerinde yapılan YKS sınavı sonrasında gözler ÖSYM'den yapılması beklenen açıklamaya çevrildi. TYT, AYT ve YDT sınavlarına giren öğrenciler, 'YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorgusunu internet üzerinden araştırıyor. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercihleri ne zaman? Detaylar haberimizde...

YKS SONUÇLARI 2022 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili araştırma yapılmaya devam ediliyor.

18-19 Haziran tarihlerinde üç oturum şeklinde gerçekleşen YKS sınavı sonrasında TYT, AYT ve YDT sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih, ÖSYM tarafından yapılan açıklama sonrası belli oldu.

Buna göre; YKS sınav sonuçları 20 Temmuz Çarşamba günü ÖSYM tarafından açıklanacak.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS sonuçlarıyla ilgili heyecanlı bekleyiş sürmeye devam ederken bir yandan da YKS tercihlerinin yapılacağı tarih merak ediliyor. ÖSYM tarafından YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından 1 hafta için YKS tercih işlemlerinin başlayacağı tahmin ediliyor.

Adaylar tercihlerini, "https://ais.osym.gov.tr" sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulaması üzerinden yapacak.

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