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YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 ÖSYM YKS (TYT, AYT, YDT) sonuç sorgulama ekranı

16.07.2022 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır sorusunun yanıtı, güzel bir üniversite hayaliyle sınava katılım sağlayan binlerce öğrenci tarafından gündemde yer almaya devam ediyor. 18-19 Haziran tarihinde gerçekleşen YKS (TYT, AYT, YDT) sınavlarının ardından gözler ÖSYM'nin sonuç sayfasına çevrilmiş durumda. ÖSYM tarafından yapılan açıklamayla birlikte YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih duyuruldu. Peki, YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 ÖSYM YKS (TYT, AYT, YDT) sonuç sorgulama ekranı

YKS sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı binlerce öğrenci tarafından araştırılmaya devam ediyor. 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen YKS sınavlarının ardından, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih için gözler ÖSYM'ye çevrildi. Peki, YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte 2022 ÖSYM YKS (TYT, AYT, YDT) sonuç sorgulama ekranı.

YKS 2022 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 YKS sınavının 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleşmesiyle birlikte, sınava güzel bir üniversite kazanma hayaliyle giren adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi dört gözle bekliyor. ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklama sonrasında 2022 YKS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.

ÖSYM tarafından paylaşılan bilgilere göre 2022 YKS (TYT, AYT, YDT) sınav sonuçları 20 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak.

4 YILLIK VE 2 YILLIK ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sonuçlarının açıklanmasını büyük bir heyecan içinde bekleyen öğrenciler bir yandan da tercih işlemlerinde kullanılacak olan YKS 4 yıllık ve 2 yıllık üniversite taban puanlarının açıklanmasını bekliyor. Üniversite taban puanlarının YKS sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından duyurulması bekleniyor.

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