YKS Sonuçları Açıklandı Sıra Tercihlerde

27-28 Haziran’da yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı. Adaylar YKS sonuçlarını Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) internet sitesinden T.C kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebiliyor. Sonuçlar ÖSYM takvimine göre bir gün önce açıklanmış oldu. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sonuçların açıklanmasının ardından Twitter hesabından 2020-YKS sayısal verilerini de paylaştı. Bu yıl Corona virüsü salgını altında düzenlendiği için öğrenci ve velilerin tepkisine yol açan YKS’nin ilk oturumu olan TYT’ye (Temel Yeterlilik Testi) 2 milyon 296 bin 138 aday katılırken, ikinci oturum sınavları olan AYT’ye (Alan Yeterlilik Testi) 1 milyon 672 bin 376 aday, YDT’ye (Yabancı Dil Testi) 105 bin 579 aday girdi. Birinci sayısı arttı Bu yıl sınavda birinci olan aday sayısı geçtiğimiz yıla göre arttı. TYT’de 5, AYT sözel puan türünde 1, eşit ağırlıkta 1, sayısalda 3, YDT’de ise 5 birinci çıktı. Şampiyonların illeri ise şöyle: TYT birincileri: Ankara, Antalya, Aydın, Çorum ve Nevşehir.

AYT’de Sözel birincileri: İzmir. Eşit ağırlık birincileri: Osmaniye. Sayısal birincileri: İstanbul, İzmir, Malatya. YDT birincileri: İstanbul, Niğde. TYT’ye katılan adayların yüzde 77,32’si barajı geçerek 150 veya üstü puan aldı. Yüzde 73,57’si 150 ve üzeri puan alan erkeklerin, yüzde 81,12’si barajı geçen kadın adayların gerisinde kalması dikkat çekti. AYT’nin sayısal puan türünde ise adayların yüzde 58,60'ı barajı geçerek 170 ve üzerinde puan alırken, sözelde yüzde 83,02'si, eşit ağırlıkta yüzde 73,26'sı barajı geçti. YDT'ye katılan adayların da yüzde 86,33'ü 170 ve üzerinde puan alma başarısı gösterdi. TYT’de Türkçe dışında başarı düşmedi ÖSYM’nin sayısal verileri arasında YKS testlerinde adayların ham puan ortalamaları da paylaşıldı. TYT’de sınavı geçerli olan adaylar, 40 soruluk Türkçe testinde 14,28; Matematik testinde 5,55 net ortalaması elde ederken, 20 soruluk sosyal bilimler testinde 7,78; fen bilimleri testinde ise 2,66 ortalama başarı sağladı. Eğitimci ve rehberlik koordinatörü Celil Vardar, 2020-YKS’nin sayısal verilerini 2018 ve 2019’daki üniversiteye giriş sınavlarıyla karşılaştırdı. Ham puan ortalamaları düşük görünse de VOA Türkçe’ye konuşan Vardar, “TYT’de adaylara Türkçe zor gelmişti ancak geçen yıla göre çok az düşüş var. Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri testlerinde artış yaşanırken, Temel Matematik testi hemen hemen aynı kaldı” dedi.

AYT’de matematik ve fen bilimlerinde başarı arttı AYT'ye girip sınavı geçerli kabul edilen adayların ortalama net sayıları ise şöyle: Türk dili ve edebiyatı 24 soruda 4,799 ortalama, tarih-1 10 soruda 1,436 ortalama, coğrafya-1 6 soruda 1,576 ortalama, tarih-2 11 soruda 1,489 ortalama, coğrafya-2 11 soruda 2,732 ortalama, felsefe grubu testinde 12 soruda 2,298 ortalama, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ek felsefe grubu testinde 6 soruda ortalama 0,652, matematik 40 soruda ortalama 7,584, fizik 14 soruda 1,082 ortalama, kimya 13 soruda 1,416 ortalama, biyoloji 13 soruda 1,309 ortalama. AYT’de geçmiş yıllara göre sözel ve eşit ağırlık puan türündeki testlerde düşüş yaşandığını söyleyen Vardar, matematik ve fen bilimleri testlerinde ise alışıldığının aksine başarı ortalamasının arttığına dikkat çekti. Vardar, yalnızca önlisans programları ve özel yetenek sınavıyla öğrenci alan okulların tercih edilebildiği 150 baraj puanını aşabilen aday sayısının geçen yıla göre yaklaşık 20 bin kişi azaldığını kaydederken, sözel alan dışında eşit ağırlık, sayısal ve dil puan türlerinde ise lisans programların tercih etmek için 170 puan barajını aşan aday sayısının arttığına dikkat çekti. Bu yıl Corona virüsü salgınının olumsuz etkilerinin azaltılması için TYT’deki 180 baraj puanı 170’e düşürülmüştü.

Sınav kolay geçti, puan dilimleri düştü ÖSYM, sınava giren adayların aldıkları puana göre yığınsal dağılımlarını da paylaştı. Adayların yerleştiği puan dilimlerinin geçmiş yıllara göre düşmesini sınav sorularının kolay olmasına bağlayan Vardar, “Bütün puan aralıklarında aday sayıları sınav sorularının kolaylığına bağlı olarak değişti. TYT’de geçen yıl 1 kişi birinci olurken bu yıl 5 kişi oldu. Örneğin, 300 puanlık dilimde 2019’da 196 bin kişi varken, 2020’de 243 bin kişi var. 100-150 puan aralığında kaldığı için hiçbir tercih yapamayacak aday sayısı ise geçen yıl 613 bin kişiydi, bu yıl 512 bin kişiye düştü” dedi. Aday sayısı azaldı, kontenjan arttı TYT’nin yanı sıra AYT’de de puanı hesaplanan aday sayısının geçen yıla göre azalmasının yerleşmede avantaj yaratacağını sözlerine ekleyen Vardar, “Puanı hesaplanan son sınıf öğrencilerinde her iki oturumdaki sınavlarda da Corona virüsünün etkisiyle azalma oldu. Üniversite kontenjanlarında çok büyük bir değişiklik olmamasına rağmen aday sayısındaki azalma ister istemez adaylar bir nebze avantaj sağlayacaktır” diye konuştu.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) daha önce bu yıl üniversitelerin örgün öğretim programları için 835 bin 383 kontenjan belirlendiğini açıklamıştı. Devlet üniversitelerinde örgün programların kontenjanları geçen seneye göre değişmezken vakıf üniversitelerinde kontenjanlar ciddi oranda arttı. VOA Türkçe’ye konuşan Vardar, “Adayların fırsat yılı diyebileceğimiz bu yılda hem olumsuzluklar yaşandı hem de baraj puanlarının düşürülmesi, sınav sürenin arttırılması, konuların azaltılması gibi, birtakım avantajlar sağlandı. Bu koşullarda adaylar avantajlı sayılacak bir dönemde” dedi. “Tercihlerde rehberlik desteği önemli” Sınav sonuçlarını öğrenen adaylar için tercih takviminin başlamasına ise henüz zaman var. Adaylar YKS tercihlerini 6-14 Ağustos tarihleri arasında ais.osym.gov.tr adresinden yapacak. 21 Temmuz’da yayımlanan 2020-YKS tercih kılavuzuna göre, adayların bu yıl da 24 tercih hakkı olacak. Adayların tercih takvimine kadar düşünebilecekleri uzun bir süre olduğunu söyleyen Vardar, yığınsal dağılıma ilişkin verileri değerlendirebilecek yetkinlikte rehberlik desteği alınarak sakince tercih yapılmasını önerdi.