YKS sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürmeye devam ediyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yüz binlerce öğrencinin katılımıyla sağlanan YKS sınavı ÖSYM tarafından gerçekleştirildi. YKS sonuçlarıyla ilgili ÖSYM tarafından yapılacak olan duyuru bekleniyor. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 YKS sonuçları için ÖSYM tarih verdi mi?

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sonuçlarının ne zaman açıklanacağına yönelik araştırmalar internet üzerinden sürmeye devam ediyor. 18-19 Haziran tarihlerinde üç oturum şeklinde gerçekleşen YKS sınavı sonrasında TYT, AYT ve YDT sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih, ÖSYM tarafından yapılan açıklama sonrası belli oldu.

Buna göre; YKS sınav sonuçları 20 Temmuz Çarşamba günü ÖSYM tarafından açıklanacak.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS sonuçlarıyla ilgili heyecanlı bekleyiş sürmeye devam ederken bir yandan da YKS tercihlerinin yapılacağı tarih merak ediliyor. ÖSYM tarafından YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından 1 hafta için YKS tercih işlemlerinin başlayacağı tahmin ediliyor.

Adaylar tercihlerini, "https://ais.osym.gov.tr" sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulaması üzerinden yapacak.

