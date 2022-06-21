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  4. YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? YKS üniversite sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte ÖSYM'den TYT, AYT, YDT ile ilgili yapılan açıklama!

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? YKS üniversite sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte ÖSYM'den TYT, AYT, YDT ile ilgili yapılan açıklama!

21.06.2022 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? Üniversite sınavının ilk oturumu TYT 18 Haziran Cumartesi günü yapıldı, ikinci oturum olan AYT ve YDT'nin de 19 Haziran Pazar günü tamamlanmasının ardından sınava giren birçok öğrenci internette araştırma yapmaya başladı. Peki YKS üniversite sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte ÖSYM'den YKS, TYT, AYT, YDT ile ilgili yapılan açıklama...

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? YKS üniversite sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte ÖSYM'den TYT, AYT, YDT ile ilgili yapılan açıklama!

YKS sonuçlarının ne zaman belli olacağı ve Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) konuya ilişkin yapılan açıklamanın detayları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Üniversite sınavının ilk oturumu olan TYT 18 Haziran Cumartesi günü, ikinci ve üçüncü oturumu olan AYT ve YDT ise 19 Haziran Pazar günü yapıldı. Peki YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM'den YKS sonuçları için verilen tarih...

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2022?

YKS sınav sonucunun açıklanacağı tarih ise belli oldu. ÖSYM'nin sınav takvimine göre YKS sınav sonuçları 20 Temmuz'da açıklanacak.

YKS SOUNÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

YKS SORU VE CEVAPLARI

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, YKS sorularının ve cevap anahtarlarının erişime açıldığı belirtildi. 18 Haziran Cumartesi günü tamamlanan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sorularına ve cevap anahtarına, "https://www.osym.gov.tr/yks_2022_tyt.pdf" adresinden erişim sağlayabilirsiniz. 19 Haziran Pazar günü yapılan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) soruları ve cevap anahtarına ise, "https://www.osym.gov.tr/yks_2022_ayt.pdf" adresinden ulaşabilirsiniz.

YDT SORU VE CEVAP ANAHTARI

Yabancı Dil Testi (YDT) sorularına ve cevap anahtarına ise şu adreslerden ulaşabilirsiniz:

"Almanca testi: https://www.osym.gov.tr/yks_2022_ydt_almanca.pdf

Arapça testi: https://www.osym.gov.tr/yks_2022_ydt_arapca.pdf

Fransızca testi: https://www.osym.gov.tr/yks_2022_ydt_fransizca.pdf

İngilizce testi: https://www.osym.gov.tr/yks_2022_ydt_ingilizce.pdf

Rusça testi: https://www.osym.gov.tr/yks_2022_ydt_rusca.pdf "

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