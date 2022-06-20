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YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2022? YKS üniversite tercih süreci ne zaman başlayacak?

20.06.2022 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? Üniversite sınavı 18 ve 19 Haziran tarihlerinde tamamlandı. Üniversite sınavı, üç oturumun ardından sona erdi. Öğrenciler, YKS sonuçları ve üniversite tercih sürecinin ne zaman açıklanacağı konusunda bilgi edinmek için araştırma yapmaya başladı. Peki YKS üniversite tercih süreci ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2022? YKS üniversite tercih süreci ne zaman başlayacak?

YKS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile üniversite tercih sürecinin ne zaman başlayacağı merak konusu olurken Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) konuya ilişkin açıklama yapıldı. Peki YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS üniversite tercih süreci ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2022?

YKS sınav sonucunun açıklanacağı tarih ise belli oldu. ÖSYM'nin sınav takvimine göre YKS sınav sonuçları 20 Temmuz'da açıklanacak.

YKS ÜNİVERSİTE TERCİH SÜRECİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YKS tercih sürecinde adaylar işlemlerini, "https://ais.osym.gov.tr" sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulamadan yapacak.

Tercih işlemlerinin, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından bir hafta içinde başlayacağı tahmin ediliyor.

Konuya ilişkin açıklama yapıldığı takdirde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

YKS SOUNÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

YKS SORU VE CEVAPLARI

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, YKS sorularının ve cevap anahtarlarının erişime açıldığı belirtildi. Geçtiğimiz gün tamamlanan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sorularına ve cevap anahtarına, "https://www.osym.gov.tr/yks_2022_tyt.pdf" adresinden erişim sağlayabilirsiniz. Bugün sabah yapılan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) soruları ve cevap anahtarına ise, "https://www.osym.gov.tr/yks_2022_ayt.pdf" adresinden ulaşabilirsiniz.

YDT SORU VE CEVAP ANAHTARI

Yabancı Dil Testi (YDT) sorularına ve cevap anahtarına ise şu adreslerden ulaşabilirsiniz:

"Almanca testi: https://www.osym.gov.tr/yks_2022_ydt_almanca.pdf

Arapça testi: https://www.osym.gov.tr/yks_2022_ydt_arapca.pdf

Fransızca testi: https://www.osym.gov.tr/yks_2022_ydt_fransizca.pdf

İngilizce testi: https://www.osym.gov.tr/yks_2022_ydt_ingilizce.pdf

Rusça testi: https://www.osym.gov.tr/yks_2022_ydt_rusca.pdf "

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