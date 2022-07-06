YKS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu binlerce öğrencinin gündeminde yer alan konu başlıkları arasında yer alıyor. Güzel bir üniversitede okuma hayaliyle girdikleri YKS sınavlarının sonuçlarını bekleyen öğrenciler, 'YKS sonuçları ne zaman açıklanır? YKS sonuç tarihi belli oldu mu?' sorularını internet üzerinden araştırıyor. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2022 YKS (AYT, TYT ve YDT) sınav sonuçları için beklenen tarih.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

18-19 Haziran tarihleri arasında tamamlanan YKS sınavının ardından gözler ÖSYM tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi. ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 sınav sonuç takvimiyle birlikte YKS sonuçları için tarih verildi. Buna göre; YKS sınav sonuçları 20 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

YKS tercihlerinin başlayacağı zamanı merak eden öğrenciler internet üzerinden araştırmalarına devam ediyor. ÖSYM tarafından yapılacak olan YKS sonuç duyurusunun ardından YKS tercih işlemlerinin başlaması bekleniyor.



