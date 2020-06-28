YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte yanıtı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezli (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), son oturum olan Yabancı Dil Testi'nin tamamlanmasıyla sona erdi. 15.45'te başlayan YKS'nin son oturumu Yabancı Dil Testi, 17.45 itibarıyla sona erdi.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin yayınladığı takvime göre YKS sonuçları 28 Temmuz'da açıklanacak. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, YKS'nin tüm oturumları tamamlandıktan sonra soruların tamamının kamuoyuna açıklanacağı belirtildi.

ADAYLARA SONUÇ BELGESİ GÖNDERİLMEYECEK

Öte yandan, sınava giren adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebilecekler.



