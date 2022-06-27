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YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile (TYT, AYT, YDT) 2022 YKS sonuç sorgulama!

27.06.2022 13:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Üniversite sınavının ilk oturumu olan TYT 18 Haziran Cumartesi günü, ikinci ve üçüncü oturumu olan AYT ve YDT ise 19 Haziran Pazar günü gerçekleştirilmişti. Öğrenciler sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını öğrenmek için arama motorlarında sorgulama yapmayı sürdürüyor. Peki YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM ile (TYT, AYT, YDT) 2022 YKS sonuç sorgulama ekranı...

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile (TYT, AYT, YDT) 2022 YKS sonuç sorgulama!

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) konuya ilişkin açıklama yapıldı. Sınava katılan adaylar cevap anahtarından ortalama kaç puan alacakları konusunda fikir sahibi oldu. Peki YKS sonuçları hangi tarihte açıklanacak? ÖSYM ile (TYT, AYT, YDT) 2022 YKS sonuç sorgulama ekranı ve detaylar haberimizde...

YKS SONUÇLARI 2022 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sınav sonucunun açıklanacağı tarih ise belli oldu. ÖSYM'nin sınav takvimine göre YKS sınav sonuçları 20 Temmuz'da açıklanacak.

YKS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

YKS SORU VE CEVAPLARI

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, YKS sorularının ve cevap anahtarlarının erişime açıldığı belirtildi. 18 Haziran Cumartesi günü tamamlanan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sorularına ve cevap anahtarına, "https://www.osym.gov.tr/yks_2022_tyt.pdf" adresinden erişim sağlayabilirsiniz. Pazar günü yapılan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) soruları ve cevap anahtarına ise, "https://www.osym.gov.tr/yks_2022_ayt.pdf" adresinden ulaşabilirsiniz.

YDT SORU VE CEVAP ANAHTARI

Yabancı Dil Testi (YDT) sorularına ve cevap anahtarına ise şu adreslerden ulaşabilirsiniz:

"Almanca testi: https://www.osym.gov.tr/yks_2022_ydt_almanca.pdf

Arapça testi: https://www.osym.gov.tr/yks_2022_ydt_arapca.pdf

Fransızca testi: https://www.osym.gov.tr/yks_2022_ydt_fransizca.pdf

İngilizce testi: https://www.osym.gov.tr/yks_2022_ydt_ingilizce.pdf

Rusça testi: https://www.osym.gov.tr/yks_2022_ydt_rusca.pdf "

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