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YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sonuçları erken açıklanır mı?

EĞİTİM HABERLERİ  | 20.07.2020 11:12 | Son Güncelleme

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu uzun süredir üniversite adaylarının ve ailelerini gündeminde. YKS sonuçları erken açıklanma ihtimali de merak ediliyor. İşte YKS sonuçları 2020 ile ilgili detaylar…

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sonuçları erken açıklanır mı?

Önceki haftalarda sona eren YKS 2020’nin ardından YKS sonuçları 2020 için heyecanlı bekleyiş başladı. Temmuz ayının sonlarına gelinirken üniversite adayları YKS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunu sormaya başladı. 2020 YKS sonuç açıklanma tarihi sonrasında üniversite adaylarının tercih sırasında kullanacakları puanlar belli olacak. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanıyor?

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2020?

Çok sayıda üniversite adayı ve velileri YKS sonuçları ne zaman açıklanır sorusuna yanıt arıyor. YKS sonuçları ne zaman açıklanacak ÖSYM tarafından yapılan bir açıklama ile netleşti. Sınavın sonuçları 28 Temmuz 2020 tarihinde açıklanacak. 2020 YKS sonuçları açıklanma tarihi sonrasında adaylar için puanlarına göre üniversite tercih dönemi başlayacak. YKS sınav sonuçlarının 28 Temmuz 2020 tarihinde açıklanacağı saat ile ilgili olarak ise henüz ÖSYM tarafından resmi bir açıklama yapılmadı.

YKS sonuçları erken açıklanır mı 2020?

Daha önceki senelerde yaşanan sınav sonuçlarının erken açıklanması gelişmelerine dayanarak adaylar YKS sonuçları erken açıklanır mı diye de merak etmeye başladı. Tatil planları ve tatilden dönüş zamanı konusunda belirleyici bir rol oynayan sonuçların açıklanma tarihi ile ilgili olarak YKS sonuçları erken açıklanabilir mi tartışmaları devam ediyor.

Henüz ÖSYM böyle bir erken açıklamanın olacağı yönünde bir açıklamada bulunmadı. 2020 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt alan üniversite adayları; tercih dönemini de sabırsızlıkla bekliyor. Tercihlerin 29 Temmuz itibariyle başlaması öngörülüyor.

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