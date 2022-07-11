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YKS sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak? İşte 2022 YKS (TYT, AYT ve YDT) sınav sonuç tarihi

11.07.2022 16:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS sonuçlarıyla ilgili heyecanlı bekleyiş sürmeye devam ediyor. 18-19 Haziran tarihlerinde tamamlanan YKS sınavlarıyla birlikte, sınava katılım sağlayan binlerce öğrencinin gözü kulağı ÖSYM tarafından yapılacak olan sonuç açıklamasına çevrildi. TYT, AYT ve YDT sınavlarına giren öğrenciler, 'YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorgusunu internet üzerinden araştırıyor. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 YKS sonuçları için ÖSYM tarih verdi mi?

YKS sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak? İşte 2022 YKS (TYT, AYT ve YDT) sınav sonuç tarihi

YKS sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürmeye devam ediyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yüz binlerce öğrencinin katılımıyla sağlanan YKS sınavı ÖSYM tarafından gerçekleştirildi. YKS sonuçlarıyla ilgili ÖSYM tarafından yapılacak olan duyuru bekleniyor. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 YKS sonuçları için ÖSYM tarih verdi mi?

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sonuçlarının ne zaman açıklanacağına yönelik araştırmalar internet üzerinden sürmeye devam ediyor. 18-19 Haziran tarihlerinde üç oturum şeklinde gerçekleşen YKS sınavı sonrasında TYT, AYT ve YDT sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih, ÖSYM tarafından yapılan açıklama sonrası belli oldu.

Buna göre; YKS sınav sonuçları 20 Temmuz Çarşamba günü ÖSYM tarafından açıklanacak.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS sonuçlarıyla ilgili heyecanlı bekleyiş sürmeye devam ederken bir yandan da YKS tercihlerinin yapılacağı tarih merak ediliyor. ÖSYM tarafından YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından 1 hafta için YKS tercih işlemlerinin başlayacağı tahmin ediliyor.

Adaylar tercihlerini, "https://ais.osym.gov.tr" sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulaması üzerinden yapacak.

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