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YKS soru ve cevapları açıklandı mı, nereden sorgulanır? İşte 2022 YKS (TYT-AYT-YDT) soruları ve cevap anahtarı!

20.06.2022 08:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 YKS soru ve cevaplarının açıklanıp açıklanmadığı merak konusu olurken dün akşam saatlerinde Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) konuya ilişkin açıklamada bulunuldu. Peki YKS soru ve cevapları açıklandı mı, nereden sorgulanır? İşte 2022 YKS (TYT-AYT-YDT) soruları ve cevap anahtarı...

YKS soru ve cevapları açıklandı mı, nereden sorgulanır? İşte 2022 YKS (TYT-AYT-YDT) soruları ve cevap anahtarı!

YKS, 18 ve 19 Haziran tarihlerinde tamamlandı. YKS, üç oturumun ardından sona erdi. Sınavın sona ermesinin ardından öğrenciler, doğrularını ve yanlışlarını kontrol etmek için YKS soru ve cevap anahtarını araştırmaya başladı. Peki YKS soru ve cevapları açıklandı mı, nereden sorgulanır? 2022 YKS (TYT-AYT-YDT) soruları ve cevap anahtarı ve ayrıntılar haberimizde...

YKS soruları ve cevapları açıklandı mı? YKS soru kitapçığı nereden sorgulanır?

YKS SORU VE CEVAPLARI

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, YKS sorularının ve cevap anahtarlarının erişime açıldığı belirtildi. Geçtiğimiz gün tamamlanan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sorularına ve cevap anahtarına, "https://www.osym.gov.tr/yks_2022_tyt.pdf" adresinden erişim sağlayabilirsiniz. Bugün sabah yapılan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) soruları ve cevap anahtarına ise, "https://www.osym.gov.tr/yks_2022_ayt.pdf" adresinden ulaşabilirsiniz.

YDT SORU VE CEVAP ANAHTARI

Yabancı Dil Testi (YDT) sorularına ve cevap anahtarına ise şu adreslerden ulaşabilirsiniz:

"Almanca testi: https://www.osym.gov.tr/yks_2022_ydt_almanca.pdf

Arapça testi: https://www.osym.gov.tr/yks_2022_ydt_arapca.pdf

Fransızca testi: https://www.osym.gov.tr/yks_2022_ydt_fransizca.pdf

İngilizce testi: https://www.osym.gov.tr/yks_2022_ydt_ingilizce.pdf

Rusça testi: https://www.osym.gov.tr/yks_2022_ydt_rusca.pdf "

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