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YKS soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? TYT, AYT ve YDT sınav kitapçıkları ne zaman çıkacak?

EĞİTİM HABERLERİ  | 16.06.2019 05:53 | Son Güncelleme

TYT’nin yapılmasından sonra bugün YKS sınav maratonu AYT ve YDT sınavları ile sona eriyor. Gerek TYT sonrası gerekse de bugün AYT ve YDT sonrası adaylar YKS sınav soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? Öğrenciler bir an evvel TYT, AYT ve YDT sınav kitapçıklarını kontrol edip sınavlarının nasıl geçtiğini kontrol etmek istiyorlar.

YKS soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? TYT, AYT ve YDT sınav kitapçıkları ne zaman çıkacak?

Türkiye’nin dört bir köşesinde binlerce öğrenci uzun süreli çalışmalarının emeğinin karşılığını alıp alamayacaklarına dair bir ipucu alabilmek için YKS soruları ne zaman yayımlanacak merakla bekliyorlar. TYT, AYT ve YDT soru kitapçıkları ile sınavlarının nasıl geçtiğini kontrol edebilecekler. Peki YKS soruları yani TYT AYT ve YDT soru kitapçıkları ile cevap anahtarları ne zaman yayımlanacak?

YKS SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi kamuoyu ile paylaşıyor. Ancak sınav kitapçıkları ile ilgili kesin bir tarih vermiyor. Yine de geçtiğimiz seneye bakarsak sınav kitapçıklarının 16 Haziran Pazar akşamı, 18.00’den itibaren yayımlanmasını bekleyebiliriz. Bu nedenle Pazar günü ÖSYM’nin duyuruları yakından takip edilmeli. Mynet.com’da YKS sınav kitapçıkları ile ilgili son dakika gelişmelerini takip edebilirsiniz.

YKS SORULARI NEREDE YAYIMLANACAK ve NASIL GÖRÜNTÜLENECEK?

ÖSYM’nin sorumluluğunda olan Yükseköğretim Kurumları Sınavının soruları ve cevap anahtarlarının yayımlanması da ÖSYM’nin resmi sitesi olan osym.gov.tr adresinden gerçekleşecek.

ÖSYM yapacağı bir duyuru ile YDT, TYT, AYT soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını PDF formatında yayımlanacak. Her sınavın soruları ve cevapları, o sınav için tek dosya olarak sunulacak. YDT de farklı olarak dosyalar dillere göre ayrı olacak. Yani Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerininher biri için ayrı dosya olacak.

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YKS’nin son oturumları YDT ve AYT saat kaçta bitecek? İşte 16 Haziran AYT bitiş saati! YKS’nin son oturumları YDT ve AYT saat kaçta bitecek? İşte 16 Haziran AYT bitiş saati!
“TYT, düşünme becerisini ölçer nitelikte”“TYT, düşünme becerisini ölçer nitelikte”
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