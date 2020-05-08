YKS stadyumlarda mı yapılacak? ÖSYM Başkanı'ndan açıklama

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, 27-28 Haziran'da yapılması planlanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile ilgili yapılan hazırlıkları anlattı. A Haber'e sınavın detaylarını açıklayan ÖSYM Başkanı Aygün adaylara sınava girerken maske ve dezenfaktan dağıtılacağını belirtiken "Sınav salonlarında oturma düzenleri sosyal mesafe mümkün olduğunca gözetilerek oluşturulacaktır." açıklamasını yaptı. Ayrıca Aygün, 'YKS stadyumlarda yapılacak mı?' sorusuna da yanıt verdi.

ÖSYM Başkanı Aygün'ün açıklamasından satır başları:



MASKE DAĞITILACAK MI?



Adaylara görevlilerimiz tarafından maske ve dezenfektan dağıtılacaktır. İsteyen adaylar kendi maskeleriyle de sınava girebilecekler. Dezenfektanını yanlarında getirebilecekler. Salonlar ise sınav süresince havalandırılacaktır.

SINAVDA SOSYAL MESAFE NASIL SAĞLANACAK?



Bina girişinde ve içinde adaylarımızın sosyal mesafeyi korumalarını sağlamak için sınav görevlilerimiz tarafından yönlendirilme yapılacaktır. Sınav salonlarında oturma düzenleri sosyal mesafe mümkün olduğunca gözetilerek oluşturulacaktır. Salon kapasitesine oranla geçen yıllara göre salonlardaki aday sayısı daha az olacak. Bina ve salon sayısı artışına oranla görevli sayısı da artacak.

YKS STADYUMLARDA MI YAPILACAK?



YKS yaklaşık 2 buçuk milyon adayın gireceği büyük bir sınav. Bu yoğunlukta adayın aynı anda 188 merkezde sınava gireceği düşünüldüğünde; stadyum ve açık havada yapılması her açıdan mümkün gözükmemektedir. Dolayısıyla sınav, okullarda ve üniversite binalarında yapılacak.



