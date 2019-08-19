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YKS stresi bitti, kayıt heyecanı başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2019 16:20 | Son Güncelleme

YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversitelerde kayıt dönemi başladı.

YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversitelerde kayıt dönemi başladı. İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü’nde kayıtlarını yapan öğrencilerin heyecanlı oldukları gözlendi.
Yüksek Öğretim Kurumları(YKS) sınavı yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversitelerin herhangi bir programına kayıt hakkı kazanan öğrenciler için kayıt dönemi başladı. Kayıt hakkı kazanan adaylar, gereken işlemler için belirtilen evrakları tamamlayarak okulların yolunu tuttu. Bugün başlayan kayıt dönemi 23 Ağustos’a kadar devam edecek. İlk günde İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü’nde kayıtlarını yaptırmaya gelen öğrencilerin heyecanlı oldukları gözlendi.
İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünü kazandığını kaydeden Emir Sarı, “İzmir’den geldim. Heyecanlayım tabii. Çok değişik büyük bir kampüs olduğundan dolayı heyecanlıyım. İçeride üniversitenin internet sayfasında yayınladığı bazı belgeleri hazırladım geldim. Rahat bir şekilde yaptık kaydımızı, burada yaşamıyorum. İzmir’de yaşıyorum. Yurtta kalacağım büyük ihtimalle” diye konuştu.
“Çok mutluyum sene başından beri bunun için çalışıyordum”
İstanbul Üniversitesi’nde gazetecilik bölümünü kazanmak için çalıştığını ve çok mutlu olduğunu dile getiren Petek Başman, “Gazetecilik başından beri istediğim bir bölümdü. İlk yılımda yerleştim. Gerçekten çok mutluyum sene başından beri bunun için çalışıyordum. Her zaman bunu istiyordum. Olması da beni çok mutlu etti. Çok heyecanlıyım başlayacağım için, kayıt aşaması biraz zor oldu. Onaylanmayan belgeler vardı biraz uğraştık ama şimdi çok mutluyum. Yeni taşındık buraya Bodrum’dan geldim. Ailemle kalacağım” ifadelerini kullandı.
Üniversitenin kendi sınırlarını aşabilmek için bir imkan olduğunu ifade eden Aslı Yıldız, “Hukuk fakültesi istiyordum. Burası üçüncü tercihimdi. İlk yılım güzel bir şey ilk defa üniversiteye gideceğiz. Farklı bir ortam sonuçta lise de hep bir zorunluluk var ama burada böyle bir zorunlulukta yok. Daha çok sınırları aşabilme ihtimalimiz var. Ben İstanbul’da oturuyordum zaten tercihlerimin hepsini İstanbul’da yapmıştım zaten. Eğer tüm lise yılında düzgün bir şekilde çalışırsan çok zorlanmıyorsun. Son yıl tüm derslere bir anda yüklenince çok zor oluyor tabii ki de özellikle de sınav sistemi değiştiğinden dolayı öğrenciler adapte olma sürecine girdi ondan dolayı bocaladık. Çok fazla mezuna kalan oldu o yüzden ilk başta zorlandık ama üstesinden geldik” şeklinde konuştu.
“Çok güzel herkesin hayalini süsleyen bir üniversite”
İlk yılında istediği bölümü kazandığını söyleyen Kadir Yılmazer, “Çalışma Ekonomisi’ni kazandım. İlk yılımda kazandım. Mezuna kalmayı kimse tavsiye etmiyordu zaten iyi oldu ilk yılda kazanmam. İktisat Çalışma Ekonomisi istediğim bölümlerdi. İktisat tutmadı, Çalışma Ekonomisi’ne girdim. Memnunum durumdan yeni gezmeye geldim. Çok güzel ihtişamlı bir üniversite mimari açıdan da çok güzel herkesin hayalini süsleyen bir üniversite” dedi.

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