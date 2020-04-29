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YKS tarihi değişti mi? YKS tarihi öne alındı iddiaları doğru mu?

EĞİTİM HABERLERİ  | 29.04.2020 12:07 | Son Güncelleme

Sosyal medyada YSK tarihinin öne alınması ile ilgili iddia nedeniyle YKS’ye hazırlanan öğrencilerin kafası karıştı. Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen YKS’nin tarihi değişti mi? YKS öne alındı iddiaları ile ilgili YÖK başkanı açıklama yaptı mı merak ediliyor. İşte 2020 YKS ile ilgili detaylar...

YKS tarihi değişti mi? YKS tarihi öne alındı iddiaları doğru mu?

Koronavirüs salgını nedeniyle 2020 YKS ertelenmişti. Zaten sokağa çıkmaları yasak olan öğrenciler de Temmuz’a ertelenen YKS’ye hazırlanıyorlar. Ancak sosyal medyada üniversite adaylarının kafasını karıştıran bir söylenti yayılmaya başlandı. Bu yüzden YKS öne alındı mı, yoksa yeniden ertelendi mi merak ediliyor Bu yüzden YÖK başkanı Yekta Saraç bir duyuru yaptı mı araştırılıyor.

YKS ÖNE ALINDI MI VEYA ERTELENDİ Mİ?

Hayır, 29 Nisan itibari ile YKS’nin yapılacağı tarih ile ilgili bir değişiklik bulunmuyor. YÖK başkanı Yekta Saraç’tan da bu konuda bir açıklama yapılmış değil.

YKS 2020 NE ZAMAN?

YKS dahilindeki TYT, AYT ve YDT sınavlarının erteleme sonrası tarihleri 25-26 Temmuz oldu.

  • Temel Yeterlilik Testi: 25 Temmuz Cumartesi 10:15
  • Alan Yeterlilik Testi: 26 Temmuz Pazar 10:15
  • Yabancı Dil Testi: 26 Temmuz Pazar 15:45

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Ertelenen diğer sınavlar gibi henüz YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM takvimine işlenmiş değil. Koronavirüs ile ilgili gelişmelere göre belirleneceği düşünülüyor.

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