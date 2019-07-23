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YKS tercih dönemi başladı! AİS girişi ile üniversite tercihi nasıl yapılır?

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2019 09:18 | Son Güncelleme

Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra YKS adaylarının tercihlerinin alınmasına başlandı. Peki üniversite ve bölüm tercihi nasıl ve nereden yapılır? İşte ÖSYM’nin yayımladığı YKS tercih kılavuzu ve tercih süreci ile ilgili detaylar...

YKS tercih dönemi başladı! AİS girişi ile üniversite tercihi nasıl yapılır?

Üniversite hayali ile YKS2ye girip geçtiğimiz günlerde puanlarını öğrenen adaylar için tercih dönemi geldi. 23 Temmuz 2019 saat 09.00 itibari ile YKS 2019 tercih dönemi başlamış oldu. Üniversite adayları ÖSYM’nin AİS yani Aday İşlemleri Sistemine giriş yaparak gitmek istedikleri üniversiteleri ve bölümleri kayda geçiriyorlar.

AİS GİRİŞİ İLE YKS TERCİHLERİNİN ALINMASI

ÖSYM’nin yaptığı duyuruya göre YKS tercih dönemi 29 Temmuz Pazartesi 23.59’da sona erecek. Bu tarih ve saate kadar adayların AİS üzerinden tercih işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. AİS’e giriş için aşağıdaki bağlantıdan faydalanabilirsiniz. AİS girişi için T.C. kimlik numaranız ve ÖSYM şifrenizi kullanıyorsunuz.

AİS girişi için tıklayınız

YKS TERCİH KILAVUZU 2019

Üniversite tercihi yapacak adaylar ÖSYM’nin uyardığı gibi yayımlanan tercih kılavuzunu dikkatle incelemeleri gerekiyor. Yayımlanan YKS tercih kılavuzunun da nasıl üniversite tercih yapılacağı detaylı bir şekilde adımları ile açıklanıyor. Aşağıdaki bağlantılardan direkt olarak kılavuz dosyasına ayrıca tercih işlemlerinde kullanılacak tablolara ulaşabilirsiniz.

2019-Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu

Tablo-3

Tablo-4

ÖSYM’DEN TERCİH SÜRECİNE DAİR AÇIKLAMA

2019-YKS tercih işlemleri, 23 Temmuz 2019 tarihinde saat 09.00 başlayacaktır. Adaylar tercihlerini, 23-29 Temmuz 2019 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacaklardır. Tercih işlemleri, 29 Temmuz 2019 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

Adaylar, 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Tercih yapacak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini bu kılavuz bilgilerine göre yapmaları gerekmektedir.

Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacaklardır. Tercih işlemi, ekrandaki uyarılara göre sonlandırılmalıdır. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacaktır. ÖSYM’ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacaktır.

2019-YKS adaylarına ve kamuoyuna önemle duyurulur.

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