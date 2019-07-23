YKS tercih dönemi başladı! AİS girişi ile üniversite tercihi nasıl yapılır?

Üniversite hayali ile YKS2ye girip geçtiğimiz günlerde puanlarını öğrenen adaylar için tercih dönemi geldi. 23 Temmuz 2019 saat 09.00 itibari ile YKS 2019 tercih dönemi başlamış oldu. Üniversite adayları ÖSYM’nin AİS yani Aday İşlemleri Sistemine giriş yaparak gitmek istedikleri üniversiteleri ve bölümleri kayda geçiriyorlar.

AİS GİRİŞİ İLE YKS TERCİHLERİNİN ALINMASI

ÖSYM’nin yaptığı duyuruya göre YKS tercih dönemi 29 Temmuz Pazartesi 23.59’da sona erecek. Bu tarih ve saate kadar adayların AİS üzerinden tercih işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. AİS’e giriş için aşağıdaki bağlantıdan faydalanabilirsiniz. AİS girişi için T.C. kimlik numaranız ve ÖSYM şifrenizi kullanıyorsunuz.

AİS girişi için tıklayınız

YKS TERCİH KILAVUZU 2019

Üniversite tercihi yapacak adaylar ÖSYM’nin uyardığı gibi yayımlanan tercih kılavuzunu dikkatle incelemeleri gerekiyor. Yayımlanan YKS tercih kılavuzunun da nasıl üniversite tercih yapılacağı detaylı bir şekilde adımları ile açıklanıyor. Aşağıdaki bağlantılardan direkt olarak kılavuz dosyasına ayrıca tercih işlemlerinde kullanılacak tablolara ulaşabilirsiniz.