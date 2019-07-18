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YKS tercih kılavuzu yayımlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2019 17:07 | Son Güncelleme

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adaylarının tercih yaparken dikkate alacakları Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesinden yayımlandı - Adaylar, tercihlerini 23-29 Temmuz'da kılavuzda yer alan kurallara göre "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak yapacaklar

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adaylarının tercih yaparken dikkate alacakları Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandı.

Üniversite adaylarına ön bilgi vermek amacıyla 20 Haziran-1 Temmuz 2019 tarihlerinde ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu güncellendi.

Adaylar tercihlerini kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak yapacak.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2019-YKS tercih işlemleri 23-29 Temmuz tarihlerinde yapılabilecek.

Tercih işlemleri, 29 Temmuz tarihinde saat 23.59'da sona erecek.

- Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacak

Tercih yapacak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuzdaki bilgilere göre yapmaları önem taşıyor.

ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tamamlanacak tercih işlemleri için, kılavuzdaki "Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları Bölümü" mutlaka okunarak ve tercih esnasında ekrandaki uyarılara göre sonlandırılması gerekiyor.

Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacak, ayrıca ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak; sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacak.

ÖSYM'nin duyurusunda adayların kendilerine özel kişisel bilgi niteliğindeki T.C. kimlik numaralarını ve ÖSYM aday işlemleri şifrelerini özenle korumaları ve hiç kimseyle paylaşmamaları gerektiği uyarısında bulunuldu.

T.C. kimlik numarasının ve ÖSYM aday işlemleri şifresinin başkaları ile paylaşılmasından oluşacak mağduriyetlerden adayın kendisi sorumlu olacak.

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2019-YKS ösym Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu

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